O celebră scriitoare a fost ucisă în Germania. A fost căsătorită cu un rus și a scris romanul „Soacra mea rusoaică și alte catastrofe”

Alexandra Fröhlich a fost ucisă pe barca pe care locuia. Foto: X

Alexandra Fröhlich, autoarea mai multor romane de succes, a fost găsită moartă pe o ambarcațiune în Hamburg, după ce a fost atacată violent, relatează The Guardian, care citează poliția germană.

Cadavrul lui Fröhlich a fost găsit marți dimineața de fiul său, pe această barcă unde femeia locuia. Ea ar fi murit între miezul nopții și ora locală 5:30 dimineața.

O anchetă a fost deschisă în acest caz, însă autoritățile au refuzat să ofere mai multe detalii, în afară de faptul că au fost colectate probe medico-legale și că medicul legist a întocmit un raport în urma autopsiei.

Potrivit radiodifuzorului local NDR, care citează surse din poliție, Fröhlich, în vârstă de 58 de ani, a fost împușcată.

Anchetatorii au făcut apel către potențialii martori care au observat activități suspecte în jurul bărcii-locuință de culoare vișinie, plasată pe malul râului Elba, în districtul Moorfleet.

„Conform informațiilor actuale, rudele au găsit-o moartă pe femeia în vârstă de 58 de ani fără viață și au alertat autoritățile, care au putut doar să confirme decesul. După evaluarea probelor, anchetorii cred că femeia a murit ca urmare a violenței”, a spus un purtător de cuvânt al poliției pentru presa locală.

Investigatorii inventariază posibilii suspecți și verifică posibilitatea ca ucigașul să fi fost cunoscut de victimă.

Presa germană a semnalat prezența scafandrilor la locul crimei, pe fondul speculațiilor că arma ar fi putut fi aruncată în Elba.

Scriitoarea ucisă a lucrat în Ucraina și a fost căsătorită cu un rus

Fröhlich a început ca jurnalist, inițial în Ucraina, unde a fondat o revistă pentru femei la Kiev. Ulterior, a lucrat ca jurnalistă independentă în Germania pentru reviste pentru femei și alte publicații precum Stern, înainte de a se apuca de scris romane.

În 2012 și-a publicat romanul de debut, „Soacra mea rusoaică și alte catastrofe”, despre care a spus că se bazează pe propria experiență, în urma căsătoriei cu un cetățean rus.

Romanul a intrat pe lista de best-seller-uri a revistei Der Spiegel - unul dintre cei relevanți indicatori ai vânzărilor de ficțiune și non-ficțiune din Germania - unde a rămas timp de câteva luni.

Ulterior, cartea a fost tradusă în franceză. Un critic a descris-o drept „o satiră hilară vest-est”.

În 2016 a publicat romanul polițist „Death is a Certainty / Moartea este o certitudine”, care a avut un succes similar, iar în 2019 a urmat „Skeletons in the Closet / Scheletele din dulap”.

Romanele sale au fost caracterizate presă drept un amestec de umor, povești de familie și subiecte sociale.