Trump îşi publică portretul oficial ca preşedinte, care seamănă cu fotografia sa judiciară

Echipa preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, a publicat joi portretul oficial al acestuia în calitate de preşedinte în care apare cu o expresie foarte asemănătoare cu cea din fotografia făcută în 2023 la închisoarea din comitatul Fulton, statul Georgia.

În acest portret, Trump pozează încruntat, uşor aplecat în faţă, cu o privire îngheţată, ceea ce a provocat comparaţii cu fotografia făcută când a fost arestat pentru scurt timp la închisoarea din Fulton pentru un caz de imixtiune electorală în statul Georgia în care era acuzat.

Donald Trump's official presidential portrait has been released.



What do you notice? pic.twitter.com/Nehl1wiMiN