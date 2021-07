Turcia a înregistrat cea mai mare temperatură din istorie. Temperaturi record astăzi în mai multe părți ale lumii

După cum se vede pe actuala hartă meteo a globului, nu mai puțin de cinci mase puternice de căldură se umflă deasupra maselor terestre din emisfera nordică.

Aceste zone de presiune ridicată în atmosferă, intensificate de schimbările climatice, generează simultan explozii de căldură neiertătoare în America de Nord, Europa și Asia.

Aceste mase de căldură sunt sursa temperaturilor ridicate record și contribuie la roiurile de incendii din vestul Americii de Nord și în Siberia.

În ultimele zile, s-au stabilit recorduri istorice în Turcia, nordul Japoniei și Irlanda de Nord.

Aliniate ca la paradă, masele de căldură fac, de asemenea, parte din efectele schimbărilor climatice care au declanșat inundațiile dezastruoase din Europa săptămâna trecută.

Astfel de mase intense de căldură sunt normale în această perioadă a anului, cel mai fierbinte moment al verii, dar este neobișnuit să avem atât de multe și atât de intense.

Fiecare dintre aceste cupole de căldură generează vreme excepțională.

La margine de Atlantic, peste insulele britanice, zilele trecute am avut duminica cea mai fierbinte zi din Irlanda de Nord.

Meanwhile Northern Ireland has just observed its hottest day in recorded history.

Temperatura din orașul Ballywatticock a crescut până la 31,2 grade sâmbătă, determinând, luni, Met Office, agenția meteorologică din Marea Britanie, să lanseze prima avertizare de căldură extremă din istorie.

Amber Weather Warning issued



Extreme Heat across parts of South Wales, West Midlands, southern and southwestern England



Valid until 23:59 Thursday



This is the first ever Extreme Heat Warning issued



Latest info ? https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware pic.twitter.com/bTHUyFL6uL