Ucraina a incendiat un depozit rusesc de combustibil la sute de kilometri în interiorul Rusiei

Statul Major al Forțelor armate ucrainene a confirmat atacul din noaptea de joi spre vineri asupra unui depozit de petrol în regiunea rusă Voronej, unde a izbucnit un incendiu, relatează Agerpres, citând EFE.

Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat noaptea trecută un atac asupra depozitelor de carburanți și lubrifianți "Nefteprodukt" din apropierea localității Anna, în regiunea Voronej, a indicat Statul Major General ucrainean într-un comunicat publicat pe Telegram.

"A fost notată intrarea în funcțiune a sistemelor rusești de apărare antiaeriană în zonă. S-a confirmat că cel puțin una din cisterne a fost lovită. S-a produs un incendiu", se mai spune în comunicat.

?? Russia On Fire ??



Locals report a drone attack on the NEFTEPRODUKT COMPANY oil depot in the Voronezh region, Russia. pic.twitter.com/UCZIBV2sK4