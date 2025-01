Ucraina a lansat o ofensivă „surpriză” în regiunea Kursk: Rusia „primește ceea ce merită”

Ucraina a lansat o nouă ofensivă în regiunea Kursk din Rusia, afirmă Ministerul rus al Apărării. Într-o declarație, ministerul a afirmat că eforturile de a distruge grupurile de atac ucrainene sunt în curs de desfășurare. În același timp, și oficialii din Ucraina au sugerat că o operațiune este în curs de derulare, notează BBC.

Ucraina a lansat prima sa incursiune în regiunea rusă Kursk în luna august a anului trecut, cucerind o bucată de teritoriu.

În ultimele luni, forțele ruse au înregistrat câștiguri importante în zonă, respingându-i pe ucraineni, dar nereușind să îi alunge complet.

Într-o declarație postată duminică pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a declarat: „În jurul orei 9 dimineața, ora Moscovei, pentru a opri ofensiva trupelor ruse în direcția Kursk, inamicul a lansat un contraatac prin intermediul unui detașament de asalt format din două tancuri, un vehicul de contraobstacol și 12 vehicule blindate de luptă”.

A number of Russian channels say that Ukraine has began an offensive operation from near Sudzha towards Bolshoye Soldatskoye in Kursk oblast with armored vehicles. They say Ukrainian EW has been effective against their UAVs and that Ukrainian units cleared mines overnight.… pic.twitter.com/jfllbH9kpj