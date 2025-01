Ucraina anunță că soldații săi au ucis 13 militari nord-coreeni în regiunea Kursk

Armata ucraineană a anunțat, marți, uciderea a 13 soldați nord-coreeni în regiunea rusă Kursk, informează EFE, citată de Agerpres.

"Soldații Regimentului 8 al Forțelor de Operațiuni Speciale au eliminat 13 militari nord-coreeni", se arată în comunicatul publicat pe Telegram şi însoțit de mai multe fotografii în care apar soldați morți, acte de identitate şi echipamente de telecomunicații.

Potrivit sursei citate, cinci dintre soldații trimiși de regimul de la Phenian în Ucraina să lupte alături de ruși au fost uciși într-o confruntare cu arme ușoare.

Alți opt ar fi fost omorâți cu ajutorul dronelor.

