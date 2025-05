Ferrari va produce primul său model electric. Când va fi lansat

Celebrul constructor auto italian, Ferrari, va începe procesul de lansare a primului său automobil complet electric. Foto: Profimedia Images

Celebrul constructor auto italian, Ferrari, va începe procesul de lansare a primului său automobil complet electric în luna octombrie a acestui an, iar procesul se va derula de-a lungul a trei etape, a declarat marţi directorul general Benedetto Vigna, potrivit Agerpres.

Datorită publicării rezultatelor pe primul trimestru al acestui an, Vigna a explicat că producătorul de la Maranello va dezvălui "inima tehnologică" a noului model la reuniunea cu investitorii, programată a avea loc în data de 9 octombrie. Ulterior, premiera mondială a noului model electric este programată să aibă loc în primăvara lui 2026 iar vânzările vor începe în luna octombrie 2026, a adăugat Vigna.



"Va fi o capodoperă de tehnologie, design şi caracteristici unice. Va fi primul de acest gen, dar înzestrat cu toate aspectele care fac un adevărat Ferrari", a spus Benedetto Vigna.



În primele trei luni ale acestui an, Ferrari a generat venituri de 1,79 miliarde de euro, în creştere cu 13% în ritm anual, în timp ce profitul net a crescut cu 17%, până la 412 milioane de euro. Numărul automobilelor livrate a crescut cu 33 de unităţi până la 3.593 de automobile.



Săptămâna trecută, Ferrari a dezvăluit noul model hibrid de tip plug-in denumit 296 Speciale şi versiunea sa decapotabilă şi a promis că în acest an va lansa un total de şase noi modele.



Anul trecut, Ferrari a avut un profit net de 1,53 miliarde euro şi venituri de 6,7 miliarde euro, în creştere cu 21%, respectiv 12% comparativ cu 2023.