UE va permite vânzarea mașinilor diesel și benzină și după 2035. Ce reguli trebuie, totuși, să se respecte

UE va permite vânzarea mașinilor diesel și benzină și după 2035. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a renunțat, marți, la regula care interzicea motoarele cu ardere internă din anul 2035. Astfel, producătorii auto vor putea să fabrice în continuare un număr limitat de mașini pe benzină și motorină.

UE a renunţat la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a "Pactului verde", ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa, informează AFP, preluată de Agerpres.

Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiţia îndeplinirii mai multor condiţii, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilităţi, a clarificat Comisia Europeană.

Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele şi autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii de marţi a executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Ce reguli trebuie, totuși, să se respecte

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase utilizând oţel cu conţinut scăzut de carbon fabricat în UE şi combustibili sintetici pentru vehicule electrice sau biocombustibili nealimentari, cum ar fi deşeurile agricole şi uleiul de gătit uzat.

Planul Comisiei oferă, de asemenea, producătorilor auto o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% faţă de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare din 2030 ar urma să fie redus de la 50% la 40%.

"Industria europeană a autovehiculelor este o piatră de temelie a economiei noastre, contribuind cu 7 % la PIB-ul UE şi sprijinind aproape 14 milioane de locuri de muncă. Prin pachetul privind autovehiculele de astăzi, consolidăm competitivitatea sectorului, introducând flexibilitate în standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturisme şi camionete şi un cadru neutru din punct de vedere tehnologic", a declarat comisarul pentru transport sustenabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas.

În ceea ce priveşte vehiculele corporative, sunt stabilite obiective obligatorii la nivelul statelor membre pentru a sprijini adoptarea vehiculelor cu emisii zero şi cu emisii scăzute de către întreprinderile mari. Existenţa pe piaţă a unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero şi cu emisii scăzute, atât pe piaţa vehiculelor de ocazie, cât şi pe piaţa vehiculelor de ocazie, va aduce beneficii tuturor clienţilor. Deoarece autoturismele companiilor acoperă kilometraje anuale mai mari, aceasta înseamnă, de asemenea, mai multe reduceri ale emisiilor. Aceasta va face, de asemenea, ca emisiile zero sau scăzute şi "Made in the EU" să devină o condiţie prealabilă pentru vehiculele care beneficiază de sprijin financiar public.

De asemenea, Bruxelles-ul va acorda 1,8 miliarde de euro pentru a accelera dezvoltarea unui lanţ valoric complet al bateriilor fabricate în UE. Ca parte a programului de stimulare a bateriilor, 1,5 miliarde euro vor sprijini producătorii europeni de celule de baterii prin împrumuturi fără dobândă. Măsurile de politică specifice suplimentare vor sprijini investiţiile, vor crea un lanţ valoric european al bateriilor şi vor stimula inovarea şi coordonarea între statele membre. Aceste măsuri vor spori competitivitatea din punctul de vedere al costurilor a sectorului, vor asigura lanţurile de aprovizionare din amonte şi vor sprijini producţia durabilă şi rezilientă în UE, contribuind la reducerea riscurilor din partea actorilor dominanţi de pe piaţa mondială.

În sfârşit, UE va sprijini prin diferite mijloace dezvoltarea unei noi categorii de vehicule în cadrul iniţiativei Small Affordable Cars, care acoperă vehiculele electrice cu o lungime de până la 4,2 metri. Acest lucru va permite statelor membre şi autorităţilor locale să dezvolte stimulente specifice, stimulând cererea de vehicule electrice de mici dimensiuni produse în UE.

Toate aceste măsuri, care necesită aprobarea guvernelor UE şi a Parlamentului European, marchează cea mai mare renunţare a blocului comunitar de la politicile sale ecologice adoptate în ultimii cinci ani. Mai mulţi producători auto europeni, inclusiv Volkswagen şi Stellantis, proprietarul Fiat, au cerut obiective mai relaxate şi amenzi mai mici pentru nerespectarea acestora.