Ucraina își cere scuze după ce o dronă s-a prăbușit în nordul Lituaniei, dar spune că e posibil să fi fost deviată de ruși

În contextul războiului din Ucraina, au avut loc deja mai multe incidente cu drone în Lituania şi în celelalte două state baltice. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a anunțat că Ucraina își cere scuze după ce o dronă s-a prăbușit în nordul Lituaniei. Purtătorul de cuvânt al MAE, Heorhii Tîhîi, a spus că țara regretă incidentul. De asemenea, el a adăugat că drona rătăcită ar fi putut intra în spațiul aerian al țării baltice după ce a fost bruiată de ruși, relatează Agerpres.

„Regretăm incidentul care a avut loc în această dimineaţă în spaţiul aerian lituanian”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhîi, pe rețeaua socială X.

We regret the incident that occurred this morning in Lithuanian airspace, which may have resulted from Russian electronic warfare diverting drones during an operation against legitimate military targets in Russia. We apologise for any disruption, risks, and concern this may have caused. We are committed to sharing all relevant information with our Lithuanian partners to establish the full circumstances of the incident. We will continue to work closely together to prevent similar incidents in the future. We sincerely thank Lithuania, our ally, for supporting Ukraine in countering Russian aggression, which is the root case of the security threats in our region. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 18, 2026

Oficialul ucrainean a spus că drona rătăcită „ar fi putut fi rezultatul unui război electronic rusesc care a deviat drone în timpul unei operaţiuni împotriva unor ţinte militare legitime din Rusia”.



„Ne cerem scuze pentru orice perturbări, riscuri şi îngrijorări pe care le-ar fi putut cauza acest lucru”, a spus el.

Heorhii Tîhîi a adăugat că Kievul va colabora cu Vilnius pentru a clarifica circumstanţele incidentului şi a preveni repetarea acestuia în viitor.



Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, declarase anterior că drona care s-a prăbuşit în nordul ţării sale a venit, cel mai probabil, dinspre Polonia vecină.

Resturi din dronă au lovit o mașină

Fragmente rezultate în urma prăbuşirii au avariat o mașină aflat în deplasare, însă nu au existat victime, a declarat pentru postul public de radio lituanian Vilmantas Vitkauskas, şeful centrului naţional de gestionare a crizelor.



El a precizat că au fost găsite resturi şi componente ale obiectului zburător, dar că rămâne neclar dacă drona conţinea explozibili.



„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se extinde asupra flancului estic al NATO şi al UE”, a scris anterior preşedintele Gitanas Nauseda pe platforma X.

De asemenea, el a menţionat că o dronă - a cărei prezenţă este suspectată - a explodat deasupra zonei de nord a ţării, reprezentând un pericol pentru populaţia civilă.



Autorităţile au alertat locuitorii din mai multe regiuni din nordul ţării cu privire la o posibilă ameninţare aeriană. De asemenea, au fost avertizaţi locuitorii unor regiuni letone aflate la graniţa cu Lituania.



Avioane de vânătoare ale NATO au fost trimise în misiune pentru a identifica obiectul. Totuşi, din cauza condiţiilor meteorologice, nu a fost posibilă stabilirea unui contact vizual, a declarat Kaunas.



Un reprezentant al NATO a confirmat că două avioane italiene de tip Eurofighter au fost mobilizate ca răspuns la prezenţa unei drone în spaţiul aerian lituanian. Aeronavele operau sub comandă NATO. O anchetă este în desfăşurare, iar NATO se află în contact strâns cu autorităţile lituaniene, a precizat purtătorul de cuvânt.



În contextul războiului din Ucraina, au avut loc deja mai multe incidente cu drone în Lituania şi în celelalte două state baltice, Estonia şi Letonia. În mod repetat, drone ucrainene care şi-au deviat traiectoria - şi pe care Kievul intenţiona să le folosească pentru a ataca ţinte din nord-vestul Rusiei - au pătruns în spaţiul aerian al ţărilor baltice şi s-au prăbuşit.



De asemenea, în trecut, drone de fabricaţie rusă provenind din Belarus au pătruns pe teritoriul Lituaniei.