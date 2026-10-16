Ucrainenii au făcut publice datele secrete ale armelor rusești capturate și au arătat „cât de bune sunt, de fapt, pe câmpul de luptă”

Tanc rusesc capturat și expus în Kiev, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

O platformă ucraineană a oferit acces liber pentru 376 de companii și agenții străine la toate datele și informațiile deținute despre echipamentele și sistemele de armament rusești sau nord-coreene capturate în Ucraina și care au fost supuse unor „teste distructive” și mai multor cercetări, informează Europa Liberă.

Platforma Trophylab a fost creată special pentru publicarea de analize și rapoarte legate de calitățile și punctele slabe ale „armelor inamice” recuperate sau capturate.

Analișitii militari consideră că datele furnizate de această platformă pot afecta „semnificativ” industria rusă de apărare.

Anna Harvey, cercetătoare asociată la American Foreign Policy Council, a declarat pentru Europa Liberă că, pe lângă scopul declarat al platformei de a ajuta la dezvoltarea de contramăsuri împotriva armelor rusești, unele companii vor putea acum, prin procedeul de „inginerie inversă”, să reproducă aceste arme și să devină astfel „concurenți direcți” ai Rusiei pe piața internațională de armament.

Harvey a adăugat că statele care ar intenționa să procure armament rusesc, vor putea de acum să evalueze direct „cum se descurcă aceste sisteme de fapt pe câmpul de luptă”, în loc să se bazeze pe specificațiile rusești.

Trophylab deține mostre a peste 200 de sisteme de armament capturate, inclusiv racheta hipersonică Kinzhal a Rusiei, un tanc T-90M și racheta balistică KN-23 a Coreei de Nord. Cei care au acces la platformă vor putea solicita primirea unor astfel de echipamente pentru „teste fizice până la nivelul de distrugere completă”, dacă este necesar. Cercetările finalizate sunt încărcate pe portal de către utilizatori, unde sunt verificate pentru „conformitate, unicitate și valoare științifică” înainte de a fi publicate pentru toți utilizatorii platformei pentru vizualizare.