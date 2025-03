În timp ce forțele ucrainene pierd teren în regiunea Kursk din Rusia pe care au capturat-o anul trecut, trupele Kievului au organizat o incursiune până acum puțin mediatizată în regiunea adiacentă Belgorod, potrivit bloggerilor militari ruși, scrie presa de la Kiev care citează informațiile Reuters.

Mai mulți corespondenți militari ruși au declarat vineri că trupele ucrainene se aflau în Belgorod și duc lupte cu forțele ruse acolo.

Nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat rapoartele, deși ministerul rus al apărării a declarat în urmă cu zece zile că forțele sale au dejucat cinci încercări ucrainene de a trece granița în Belgorod.

Armata ucraineană nu a comentat nicio incursiune în regiunea Belgorod de către forțele Kievului, deși asta ar putea fi din motive de securitate operațională.

Andrii Kovalenko, un oficial al Consiliului Național de Apărare și Securitate al Ucrainei, a sugerat într-o declarație din 18 martie că forțele ucrainene ar putea acționa în regiunea Belgorod, „neutralizând amenințările” din partea forțelor ruse care s-ar putea masa în apropierea graniței.

Rybar, un blog militar rus cu 1,3 milioane de abonați, a spus că au avut loc ciocniri grele într-o așezare numită Popovka și fiecare parte o lovea pe cealaltă cu drone. Un alt cont Telegram, Two Majors, a declarat că forțele ruse desfășoară „operațiuni defensive”.

