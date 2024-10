Un cunoscut pilot de bombardiere rus a fost ucis cu lovituri de ciocan într-un sat din Rusia, anunță serviciile de informații ale Ucrainei, potrivit Novinite.

Serviciile de informații ale Ucrainei au raportat moartea unui pilot rus, comandant pe bombardiere Tu-22M3. Cadavrul său a fost descoperit în satul Suponevo din Rusia, lângă Briansk, unde a fost găsit cu răni grave la cap, provocate de un ciocan.

The Ukrainian GUR claims to have killed a Russian Air Force Tu-22M3 bomber pilot, Dmitry Golenkov, in a targeted assassination.



Golenkov was reportedly responsible for the Amstor shopping center and Dnipro Sobornyi District apartment attacks, killing 68 civilians. pic.twitter.com/OuawlXw4DO