Un elicopter militar s-a prăbuşit în Rusia. Doi oameni au murit

Un elicopter militar s-a prăbuşit în Rusia şi, potrivit primelor informaţii, doi oameni au murit în urma tragediei aviatice. La scurt timp după ce s-a aflat despre incident, au apărut două fotografii cu epava elicopterului în flăcări.

Momentan, nu se ştie din ce motive s-a prăbuşit elicopterul militar. Publicaţiile rusești au transmis că tragedia s-a petrecut în districtul Volosovo, aflat în regiunea Leningrad.

Russia: 2 killed as result of military helicopter crash in Volosovo district of Leningrad region https://t.co/rgcydEn85P pic.twitter.com/tLzEjjltGO