Un elicopter s-a prăbușit la New York, în râul Hudson. Mai multe persoane aflate la bord au murit

Un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson din New York, anunță Departamentul de poliție al metropolei americane, citat de BBC.

Imagini care circulă pe rețelele sociale par să arate elicopterul parțial scufundat în râu, între Manhattan și Jersey City.

Alte imagini surprind prăbușirea aeronavei, care se rostogolește în aer, necontrolat, și împrăștie o jerbă de apă la momentul impactului.

?BREAKING: A helicopter has crashed into the Hudson River, killing at least 3. Reports say 4 or 5 people were on board, including children. A witness claims the rotor blade flew off before it dropped near the Holland Tunnel. pic.twitter.com/EjK0Cxvqws