Un influencer britanic a murit după ce a căzut de pe un pod, în Spania, încercând să facă fotografii pentru rețelele sociale

Tânărul venise în Spania pentru a urca pe pod şi a crea conţinut pentru reţelele sociale. Foto: Getty Images

Un influencer britanic de 26 de ani a murit după ce a căzut de pe un pod unde intenţiona să facă fotografii pentru a le posta pe reţelele sociale, la aproximativ 100 de kilometri de Madrid, au anunţat luni autorităţile, potrivit Agerpres.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dat publicităţii, era însoţit de un prieten, în vârstă de 24 de ani, atunci când a căzut de pe podul cu cabluri din Talavera de la Reina, la aproximativ 110 kilometri sud-vest de capitala Spaniei.



"Din câte am aflat, veniseră la Talavera pentru a urca pe pod şi a crea conţinut pentru reţelele sociale, ceea ce a dus la acest rezultat trist şi dezastruos", a declarat responsabila adjunctă cu siguranţa publică din localitate, Macarena Munoz.



Potrivit presei spaniole, ploile abundente căzute la Talavera înainte de accident ar fi putut face podul extrem de alunecos.



Cu cele 152 de cabluri metalice şi priveliştile sale impresionante asupra peisajului din jur, podul din Talavera a atras de mult timp temerari şi creatori de conţinut pentru reţelele sociale, care îl escaladează chiar dacă este oficial interzis să facă acest lucru.



"Am repetat de nenumărate ori că acest lucru nu trebuie făcut sub nicio formă", a subliniat Macarena Munoz.