Un motociclist a fost operat pe inimă în mijlocul străzii, după ce a fost implicat într-un grav accident rutier

Foto: Pixabay.com

Un motociclist a fost implicat într-un accident rutier grav, care s-a petrecut în comitatul Cheshire, Marea Britanie.

Un chirurg și-a asumat un risc uriaș și l-a operat pe motociclist pe inimă, la fața locului.

Bărbatul de 47 de ani a fost salvat în mod miraculos.

„În ciuda eforturilor imense ale medicilor, paramedicilor, pompierilor și polițiștilor, nimic nu funcționa și lucrurile nu arătau bine pentru el. Am intervenit și, după o discuție fulgerătoare, am căzut de acord că singurul mod de a salva acest om era să-i desfacem pieptul, să-i tratăm leziunile interne și să-i masăm inima până reîncepea să bată. Rareori are succes o astfel de procedură, dar am vrut măcar să încercăm”, a spus medicul care l-a operat, conform Metro.

Ulterior, victima a fost dusă la spital, unde a avut parte de o recuperare completă.