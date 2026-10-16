Un om fără adăpost l-a insultat pe Recep Erdogan pentru a putea dormi în închisoare. A „reușit” să fie arestat la a patra încercare

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Un om fără adăpost din sudul Turciei l-a insultat pe Recep Erdogan pentru a putea primi adăpost şi hrană în închisoare, au relatat, vineri, surse de presă locale, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Nu am niciun loc unde să merg. Dormeam în gropi de gunoi. De aceea am ajuns aici”, a spus bărbatul în vârstă de 66 de ani, potrivit site-ului ziarului Sozcu, apropiat de opoziţie.

Bărbatul a fost reţinut în Alanya, în provincia Antalya din sudul Turciei, „pentru insultă adusă preşedintelui republicii”. Anterior, el fusese reţinut de trei ori, dar a fost eliberat de fiecare dată. A patra încercare s-a dovedit a fi cea reuşită.

Numărul dosarelor judiciare pentru „insultă la adresa preşedintelui” a crescut considerabil de la trecerea la sistemul prezidenţial în Turcia, în 2018.

Potrivit statisticilor ministerului justiţiei turc, numărul total de anchete deschise pentru „infracţiuni împotriva simbolurilor suveranităţii statului şi demnităţii organelor sale”, inclusiv insulta adusă şefului statului, a ajuns la 83.000 de cazuri între 2016 şi sfârşitul anului 2025.

Ziarul Sozcu precizează că numărul anchetelor pentru „insultă la adresa preşedintelui” a explodat în preşedinţia lui Recep Erdogan, comparativ cu predecesorii săi. Jurnalişti, activişti, politicieni sau simpli utilizatori de pe internet sunt în mod regulat vizaţi de această acuzaţie, pedepsită cu închisoare de la unu la patru ani.