Un șofer a intrat cu mașina pe terasa unei cafenele din Paris. Un om a murit, mai multe persoane sunt în stare gravă

Șoferul unui vehicul a intrat pe terasa unei cafenele în estul Parisului, miercuri seara. O persoană a murit, iar alte trei sunt grav rănite.

Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19:30, pe Avenue du Père-Lachaise. O persoană a murit, trei sunt grav rănite, iar alte trei sunt într-o stare stabilă, relatează bfmtv.com.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare și de poliție. Alte câteva persoane, care au asistat la incidentul cutremurător, au avut nevoie de îngrijiri de specialitate.

De asemenea, potrivit presei internaționale, a fost desfășurată și o brigadă mare de pompieri, iar, ulterior, a fost instituit un perimetru de securitate.

?#BREAKING #France

A car drove onto the terrace of a bar-restaurant in the 20th district of #Paris this Wednesday evening; there would be 4 victims, two of whom were in absolute emergency. pic.twitter.com/KSGiX8z0Fx