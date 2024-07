Un tren cu 800 de pasageri a deraiat în Rusia. Autoritățile confirmă cel puțin 100 de răniți

Cel puțin 100 de persoane au fost rănite luni, în Rusia, după ce un tren care transporta peste 800 de pasageri a deraiat, în urma ciocnirii cu un camion, transmite Agerpres, care citează agențiile internaționale de presă.

Trenul venea din Kazan, capitala republicii ruse Tatarstan, şi se îndrepta spre stațiunea Adler de la Marea Neagră.

Garnitura feroviară s-a ciocnit în regiunea sud-vestică Volgograd cu un camion aflat pe șinele de cale ferată, a anunțat Comitetul rus de Investigații.

"Nouă vagoane au deraiat, dintre care șapte s-au răsturnat. Conform estimărilor inițiale, peste 100 de persoane au fost rănite", a precizat Ministerul rus pentru Situații de Urgență pe Telegram.

Imagini difuzate online de presa rusă arată vagoane roșii și gri, parțial deformate, răsturnate pe șine, cu pasageri încercând să iasă prin ferestre. În alte imagini se văd mașini de pompieri și ambulanțe în apropiere.

Just now - a passenger train derails in Russia's Volgograd region after colliding with a truck. The locomotive is completely smashed up. pic.twitter.com/Ilm79vzdd6