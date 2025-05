Veneția se scufundă într-un ritm alarmant. Un inginer crede că a găsit soluția pentru ca orașul să fie salvat: „Să-l ridicăm”

Veneția se scufundă tot mai mult de la an la an, mai ales din cauza schimbărilor climatice. FOTO: Getty Images

Veneția se scufundă tot mai mult de la an la an, mai ales din cauza schimbărilor climatice. De-a lungul anilor, tot mai mulți experți au încercat să găsească o soluție pentru a salva orașul, însă niciuna nu a fost suficient de eficientă, însă acum, un inginer propune un plan care pare desprins din filmele SF, dar care, spune el, ar putea funcționa: ridicarea orașului prin pomparea apei adânc sub pământ, transmite CNN.

Veneția nu este doar „orașul plutitor”, ci și orașul care se scufundă. În secolul trecut, Veneția s-a scufundat cu aproximativ 25 de centimetri. Între timp, nivelul apelor în Veneția a crescut cu aproape 30 de centimetri din 1900.

Acum, specialiștii încearcă să găsească modalități prin care să salveze orașul, iar un inginer crede că „ridicarea orașului” ar putea fi soluția.

În timp ce guvernul italian cheltuie în prezent milioane de euro în fiecare an pentru a ridica bariere pentru a bloca mareele să intre în lagună, Pietro Teatini, profesor la Universitatea din Padova, spune că pomparea apei adânc în pământ sub oraș ar permite ridicarea acestuia.

Teatini spune că planul său ar oferi Veneției o perioadă de respiro de aproximativ 50 de ani, lucrând în tandem cu barierele actuale împotriva inundațiilor, permițând autorităților să vină cu o soluție permanentă, „drastică”. El crede că sistemul său ar putea ridica orașul cu 30 de centimetri.

Isprăvile inginerești pentru a salva Veneția nu sunt o noutate.

De-a lungul anilor, autoritățile au redirecționat în mod constant râurile, au săpat noi canale și au recanalizat apele lagunei pentru a servi cel mai bine orașul.

Ce este sistemul MOSE

Astăzi, principala protecție a orașului împotriva mareelor înalte este sistemul MOSE de bariere, care se ridică de pe fundul mării pentru a izola laguna de Adriatică în timpul mareelor. Sistemul, care a fost testat pentru prima dată în 2020, a fost planificat în anii 1980, când s-a anticipat că barierele vor trebui ridicate de aproximativ cinci ori pe an, dar schimbările climatice dau calculele peste cap.

În loc ca barierele să fie ridicate de cinci ori pe an, MOSE a funcționat deja de aproximativ 100 de ori de când a debutat în octombrie 2020. Cu toate acestea, barierele sunt încă într-o fază de testare și nu sunt oficial operaționale. Până în prezent, se estimează că proiectul a costat aproximativ șase miliarde de euro.

Între timp, de fiecare dată când barierele sunt ridicate, laguna este efectiv închisă, ceea ce nu numai că afectează traficul maritim, fiind al doilea cel mai aglomerat port din Italia și al cincilea din Marea Mediterană, dar împiedică acțiunea naturală a lagunei de a se curăța odată cu mareele. Cu cât barierele sunt ridicate mai mult, cu atât ecosistemul riscă să se schimbe.

Desigur, ideea lui Teatini pare desprinsă din filmele SF, însă el insistă că este o soluție bună, dar „doar pe termen scurt”.

Teatini nu este prima persoană care vine cu astfel de idei.

În anii 1970, insula lagună abandonată Poveglia a fost ridicată cu 10 centimetri prin injectarea de ciment sub ea la o adâncime de 10 metri.

Dar chiar dacă ceva ar merge prost în acest caz, Teatini „nu crede că acest lucru ar cauza probleme majore”.

Indiferent de decizia care va fi luată, va costa milioane, poate chiar miliarde de euro, dar Teatini atrage atenția că este ceva „ce merită făcut”.