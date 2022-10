Verdictul unui fost parașutist din armata rusă: "Putin a pierdut războiul, dar opțiunea nucleară nu poate fi exclusă"

Vladimir Putin a pierdut deja războiul cu Ucraina și își bate din ce în ce mai multe cuie în propriul sicriu.

Sursa foto: pixabay

Așa spune un fost parașutist militar rus, care a dezertat în vară şi s-a refugiat în Franța.

Pavel Filatiev le-a povestit jurnaliștilor experiența sa de pe front.

"În sânul armatei ruse sunt probleme la toate nivelurile. Se fură mâncare de la cantină şi se servește mâncare stricată. Sunt probleme și cu echipamentul.

Armele sunt stricate şi prost depozitate, dar conducerea nu îndrăznește să vorbească despre asta.

Putin a pierdut deja şi va continua să piardă. Îşi bate din ce în ce mai multe cuie în propriul sicriu", a declarat el.

Fost parașutist rus: "Opțiunea nucleară nu poate fi exclusă"

În contextul anexării ilegale a patru regiuni ucrainene, luna trecută, Vladimir Putin a avertizat că Rusa va recurge la toate mijloacele disponibile - adică inclusiv la arme nucleare - pentru a-și apăra "teritoriile".

Retorica sa a atras un val de reacții internaționale: președintele american Joe Biden, care a indicat anterior că lumea se află "mai aproape ca niciodată de Armageddon" după criza rachetelor din anii '60, l-a acuzat pe liderul de la Kremlin că practică un "discurs irațional".

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a avertizat că armata rusă va fi "anihilată" în cazul în care Putin recurge la bombe atomice.

Însă fostul militar rus crede că opțiunea nucleară nu poate fi eliminată din scenariile actuale.

"Nu putem exclude posibilitatea ca armele nucleare să fie utilizate", a spus Filatiev.

Și fostul agent CIA, Robert Baer, crede că președintele rus ar putea apăsa pe butonul nuclear "dacă armata sa va intra în colaps".

Celebru peste noapte în urma relatărilor personale în legătură cu războiul din Ucraina și pe care le-a publicat pe internet, Pavel Filatiev a ajuns în Franța, unde a solicitat azil politic.

Fostul membru al trupelor de parașutiști și-a părăsit țara de teama represaliilor.

"Când am auzit că superiorii au cerut să fiu condamnat la 15 ani de închisoare pentru răspândirea de știri false, mi-am dat seama că nu voi ajunge nicăieri și că avocații mei nu ar putea face nimic pentru mine în Rusia", le-a declarat Filatiev jurnaliștilor.

În vârstă de 34 de ani, el s-a alăturat anul trecut al Regimentului 56 aeropurtat cu sediul în Crimeea.

Este unitatea militară în care a servit și tatăl său.

Parașutiștii militari au fost trimiși în sudul Ucrainei atunci când președintele Vladimir Putin și-a început "operațiunea militară specială" împotriva vecinului său de la vest, pe 24 februarie.

Retras de pe front din cauza unei infecții la ochi

Filatiev a petrecut două luni în zona orașelor Herson și Nikolaev, înainte de a fi retras de pe front din cauza unei infecții la ochi.

"Nu aveam dreptul moral de a ataca o altă țară, mai ales când e vorba despre națiunea cea mai apropiată de noi", a scris el într-un material de 141 de pagini numit "ZOV", pe care l-a postat pe rețeaua de socializare VKontakte în luna august.

Titlul, cuvântul rusesc pentru "apel", este alcătuit din literele de identificare pictate pe vehiculele militare care participă la un atac.

În textul publicat, Filatiev critică atât starea armatei ruse, cât și agresiunea Moscovei în Ucraina.

El spune că soldații ruși sunt, în majoritate, împotriva războiului, dar le este prea frică să se exprime în mod deschis.

După estimările sale, doar 10 la sută dintre soldații ruși susțin războiul declanșat de Vladimir Putin.

Fost parașutist militar: "Armata rusă e în aceeași stare în care a decăzut țara în ultimii ani"

Filatiev descrie o armată rusă la limita funcționalității, fără pregătire și echipament corespunzător înainte de începerea invaziei.

Potrivit fostului militar, forțele armate "se află în aceeași stare în care a decăzut Rusia în ultimii ani".

"De la an la an, haosul și corupția cresc. Corupția, dezordinea și atitudinea de indiferență au atins cote inacceptabile. În primele luni am fost în stare de șoc, mi-am spus că nu poate fi adevărat. Până la finele anului (2021, n.r.) mi-am dat seama că nu vreau să servesc într-o armată ca asta", povestește el.

"Dacă armata (rusă) era deja o mizerie în timp de pace, coruptă și apatică, era clar că pe timp de război, în luptă, acest aspect va trece și mai mult în prim-plan, iar lipsa de profesionalism va fi și mai evidentă", adaugă fostul militar, apreciind că factorii responsabili de la Moscova au jucat un rol major în distrugerea forțelor moștenite de la Uniunea Sovietică.