VIDEO. Operațiune spectaculoasă a trupelor ucrainene în Marea Neagră. Au capturat platforme de gaze ale rușilor lângă Insula Șerpilor

Trupe de comando ucrainene au atacat și capturat platforme de producție de gaze din Marea Neagră de la forțele ruse, în apropierea de Insula Șerpilor, potrivit unor imagini publicate de ucraineni.

Potrivit autorităților ucrainene, platformele de gaz capturate se află în apropiere de Insula Șerpilor, un obiectiv care a fost cucerit de ruși la începutul invaziei din Ucraina, dar pe care nu au reușit să-l păstreze sub control.

„Cu eforturi titanice, am capturat și am preluat controlul asupra unora dintre aceste facilități importante din punct de vedere strategic care servesc drept fortărețe maritime. Capturarea lor face posibil controlul unei părți semnificative a zonei și întărirea apărării", se arată într-o declarație a forțelor ucrainene.

Videoclipul publicat de ucraineni arată cum, după planificarea operațiunii, luptătorii iau cu asalt din bărci platformele.

⚡️The State Border Service of ??Ukraine showed footage of battles for gas production platforms near Zmiiny Island in the Black Sea pic.twitter.com/foMJORe78U