Beijingul acuză SUA de „bullying” economic. Escaladare fără precedent în războiul comercial global

China avertizează că va riposta după ce președintele american Donald Trump a anunțat noi tarife majore pentru exporturile chineze către Statele Unite, ca parte a unei restructurări radicale a politicii comerciale globale a Americii, veche de un secol, scrie CNN.

Miercuri, Trump a anunțat impunerea unor tarife de 54% pentru toate importurile chineze în SUA, o mișcare care marchează o resetare majoră a relațiilor bilaterale și riscă să escaladeze războiul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

„China se opune ferm acestei decizii și va lua măsuri de represalii pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”, a transmis joi dimineață Ministerul Comerțului din China, într-o declarație oficială.

Ministerul a criticat dur măsura, considerată un element central al efortului lui Trump de a rescrie regulile comerțului internațional, catalogând-o drept „un act tipic de intimidare unilaterală”. Totodată, a cerut Statelor Unite să anuleze tarifele și să „rezolve în mod echitabil diferențele comerciale prin dialog egal”.

„Statele Unite au impus așa-numitele ‘tarife reciproce’ pe baza unor evaluări subiective și unilaterale, contrare regulilor comerțului internațional și care aduc grave prejudicii drepturilor și intereselor legitime ale părților implicate”, se arată în comunicat.

Tarife în valuri și efecte extinse

Anunțul de miercuri al lui Trump adaugă un tarif de 34% — numit „reciproc” — peste tarifele de 20% deja existente pentru toate produsele chineze importate în SUA. De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a mai impus două runde de taxe suplimentare de 10% pe importurile din China, argumentând că acestea sunt necesare pentru a opri fluxul de fentanil ilegal către SUA.

Trump a prezentat măsurile în cadrul unui discurs susținut în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, unde a anunțat și un tarif suplimentar de 10% pentru toate importurile în SUA, alături de o serie de măsuri specifice pe țări, care afectează puternic națiuni din Asia.

Pentru a evita tarifele existente, unele companii chineze și-au mutat producția în alte țări asiatice. Însă noile tarife anunțate de Trump pentru alte națiuni asiatice vor afecta indirect și China: Vietnamul va suporta tarife de 46%, iar produsele din Cambodgia vor fi taxate cu 49%.

„Am un mare respect pentru președintele Xi Jinping, am un mare respect pentru China, dar ei profitau enorm de noi”, a declarat Trump în timpul discursului său de aproximativ o oră. „Ei înțeleg exact ce se întâmplă... și vor lupta.”

Răspunsul Beijingului și posibile noi măsuri

Beijingul a reacționat rapid, dar moderat, la rundele anterioare de tarife impuse anul acesta de administrația Trump. Represaliile au inclus taxe vamale de 10% sau 15% pentru anumite tipuri de combustibili, dar și produse agricole precum soia, grâu și carne de pui.

De asemenea, China și-a întărit instrumentele de control asupra exporturilor, în special asupra mineralelor critice, și a vizat sectoare și companii prin care poate exercita presiuni asupra intereselor americane.

Un „decuplaj” economic SUA-China?

Tarifele de cel puțin 54% impuse de Trump asupra Chinei depășesc estimările multor analiști și ar putea modifica fundamental relațiile dintre cele două economii, după decenii de interdependență. Comerțul bilateral a fost evaluat la aproximativ 582,4 miliarde de dolari în 2024, potrivit datelor guvernului american.

„Această decizie va reorienta cu siguranță discuția către o posibilă decuplare economică între SUA și China”, a spus Nick Marro, economist principal pentru Asia în cadrul Economist Intelligence Unit.

Decizia ar putea determina companiile multinaționale cu operațiuni în China să reevalueze menținerea producției în această țară, chiar dacă explorează piețe alternative pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare, a adăugat el.

„Însă acest proces va fi dificil”, a precizat Marro. „China este profund integrată în rețelele globale de producție — de la produse finite, la componente și materii prime — astfel că decuplarea nu va fi deloc un proces simplu.”

Țări în care firmele chineze și internaționale și-au mutat producția în ultimii ani, precum Vietnam și Cambodgia, sunt acum și ele afectate de noile tarife ale lui Trump, ceea ce complică și mai mult planurile de relocare.

Noile taxe vin într-un moment delicat pentru economia Chinei, care încetinește, iar oficialii încearcă în ultima perioadă să stimuleze consumul intern, în așteptarea unui conflict comercial extins.

În plus, nemulțumirile profunde ale SUA față de modelul economic chinez — inclusiv tratamentul aplicat firmelor străine, subvențiile de stat, obligativitatea localizării proprietății intelectuale și a transferului de tehnologie — ar putea duce la noi escaladări, avertizează Marro. „Toate aceste elemente ar putea declanșa și mai multe creșteri de tarife”, a spus el.

Tarife în oglindă?

SUA aveau deja impuse taxe asupra a sute de miliarde de dolari în produse chinezești. Multe dintre acestea datează din primul mandat al lui Trump, când a inițiat primul război comercial cu China, care s-a încheiat cu un acord de tip „faza întâi” — un acord pe care, spun analiștii, Beijingul nu l-a implementat integral. Ulterior, administrația Biden a majorat tarifele pentru anumite produse chineze, inclusiv o taxă de 100% pentru vehiculele electrice anul trecut.

De această dată, se estimează că răspunsul Chinei va fi unul strategic și precis.

„În locul unei represalii generalizate, ne putem aștepta la o strategie calibrată: noi tarife pentru exporturi americane sensibile politic, precum produsele agricole și utilajele industriale, extinderea listei ‘Entităților Nesigure’ pentru a viza companii americane de profil înalt, și controale selective la export pentru produse esențiale”, a declarat Craig Singleton, expert senior la Foundation for Defense of Democracies, un think tank din SUA.

„Dacă Xi Jinping refuză dialogul, presiunea se va intensifica. Dacă se grăbește să negocieze, riscă să pară slab. Niciunul dintre lideri nu vrea să pară că cedează primul, dar o întârziere ar putea adânci impasul”, a adăugat el.

Totuși, în timp ce măsurile drastice ale lui Trump zdruncină relațiile economice ale SUA cu aliați și rivali, analiștii spun că Beijingul ar putea vedea și o oportunitate.

În ultimele săptămâni, China a lansat o ofensivă diplomatică menită să o prezinte ca apărător al comerțului global și partener de încredere pentru companii și state din Asia de Est până în Europa.

Pe măsură ce SUA devin un „partener imprevizibil”, economiile din Asia de Est, precum Japonia, Coreea de Sud și Taiwan, ar putea fi nevoite să-și reevalueze relațiile cu Washingtonul, ceea ce ar putea aduce beneficii Chinei, potrivit lui Jason Hsu, expert la Hudson Institute și fost parlamentar taiwanez.

„Japonia și Coreea, economii mai mari, nu sunt încă în poziția de a riposta direct împotriva SUA, dar ar putea începe, în tăcere, să reconstruiască relațiile cu China și să reevalueze oportunitățile de pe piața chineză”, a spus el.