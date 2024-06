Viktor Orban îl aduce pe Donald Trump în Europa, deocamdată doar ca slogan: "Make Europe Great Again" este motto-ul președinției ungare a Consiliului Uniunii Europene

Premierul Ungariei, Viktor Orban, la întâlnirea informală a liderilor europeni la Bruxelles, 17 iunie 2024. Sursă foto: hepta / Abaca Press

Ungaria preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene timp de șase luni, de la 1 iulie, iar guvernul de la Budapesta și-a prezentat în avans prioritățile pentru acest mandat, relatează Politico.

Poate cel mai semnificativă mișcare a Budapestei este că a adoptat, cu această ocazie, un slogan inspirat din cel al lui Donald Trump în campania din 2016, când a câștigat președinția Statelor Unite.

Sloganul lui Trump a fost "Make America Great Again" ("Să facem America măreață din nou").

Viktor Orban, un apropiat politic al lui Trump, care a fost primit de liderul republican în primăvara acestui an la Mar-a-Lago, în Florida, nu s-a obosit să fie extrem de original: a reciclat lozinca din 2016 sub forma "Make Europe Great Again" ("Să facem Europa măreață din nou").

Sub această deviză, politicienii unguri își propun să modeleze agenda politică a blocului.

"Este o referire la o președinție activă", a declarat ministrul ungar al Afacerilor Europene, János Bóka.

"De fapt, sloganul exprimă în mod manifest așteptarea că, împreună, ar trebui să fim mai puternici decât la nivel individual, dar că ar trebui să ni se permită să rămânem ceea ce suntem atunci când ne reunim. De asemenea, ilustrează ideea că Europa este capabilă să devină un actor global independent în lumea noastră în transformare", a adăugat el.

Prioritățile președinției ungare a UE: protecția fermierilor și a frontierelor externe

Ca logo, președinția semestrială maghiară a adoptat cubul Rubik, descris de ministrul Bóka drept "esența geniului maghiar".

Ministrul a explicat că Ungaria intenționează să propună un nou acord agricol, "centrat pe fermieri".

De asemenea, Budapesta va căuta să obțină o protecție mai eficientă a frontierelor externe, să gestioneze "cauzele profunde" ale migrației și să coaguleze o politică mai eficientă de returnare a migranților.

Au existat temeri că Budapesta caută să deturneze sau să încetinească apropierea Kievului de UE, în contextul în care premierul Orban, în relații apropiate cu Moscova, a încercat în mod deschis să submineze relațiile blocului cu Ucraina.

Însă ministrul ungar al Afacerilor Europene a încercat să risipească aceste temeri.

"Va exista un efort activ de a impulsiona progresul UE în ceea ce privește extinderea și dorim să facem pași substanțiali în ceea ce privește Moldova, Georgia și Ucraina", a susținut János Bóka, conform Politico.

Politicienii europeni rămân însă în continuare rezervați și anticipează că Budapesta se va folosi de mandatul de șase luni la conducerea UE în avantajul său, încercând, în același timp, să obțină schimbări de situație în domenii-cheie.