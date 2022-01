Armata Ucrainei testează rachetele anti-tanc din Marea Britanie, în timp ce președintele Zelensky insistă că invazia Rusiei nu e iminentă

Proiectilul pleacă lăsând în urmă un nor de fum, străbate în circa o secundă distanța până la țintă și explodează la impact.

Scena a fost filmată în timp ce forțele armate ucrainene testau echipamentul NLAW (Armă ușoară anti-tanc de generație nouă) livrat de Marea Britanie în contextul tensiunilor cu Rusia.

"Aceste arme pot să distrugă complet orice vehicul blindat, fie că se află pe pământ sau în aer", spune Maksim, un soldat ucrainean.

Tubul lansator este dotat cu un dispozitiv de ochire, pentru precizia tirului.

"Odată ce sunt antrenați de instructori, operatorii NLAW vor primi aceste arme și vor fi desfășurați în zona de sarcini", menționează Igor Palagniuk, comandantul Departamentului de Instruire.

VIDEO: Ukrainian armed forces test-fire NLAWs, (Next generation Light Anti-tank Weapon) delivered by the British amid tensions with Russia pic.twitter.com/buy5NeDXJA