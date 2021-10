Incident de securitate la Washington. Un bărbat a fost scos de poliție dintr-un vehicul suspect, parcat lângă Capitoliu

Incidentul a avut loc la ora locală 10 dimineața (ora 17 în România).

Echipe pirotehnice au verificat autoturismul suspect, parcat în fața Curții Supreme de Justiție şi în imediata apropiere a Congresului.

În zonă a fost instituit un perimetru de securitate, iar autoritățile au încercat fără succes să discute cu individul care se afla în vehicul.

În cele din urmă, polițiștii l-au scos, efectiv, din mașină pe suspect.

MORE VIDEO: Here’s the suspect from the suspicious vehicle outside the Supreme Court being pulled away from the car by Capitol Police: pic.twitter.com/bGP5UFtsLh

"Una dintre echipele noastre a intervenit şi a extras un individ din vehicul. Bărbatul este în detenție. Toată lumea este în siguranță", a transmis Poliția Capitoliului pe Twitter.

BREAKING: One of our teams just moved in and extracted the man from the SUV. The man is in custody. Everyone is safe. pic.twitter.com/p7J8Hy2oym