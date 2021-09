Ducele și ducesa de Cambridge, cu o tarantulă și un șarpe în mână, în Irlanda de Nord

Cuplul regal a manipulat o tarantulă dar și un piton viu, relatează Sky News.

Conform imaginilor difuzate de presa britanică, ducesa de Cambridge a ținut masivul păianjen păros în mână, după ce acesta a fost preluat cu grijă dintr-o cușcă specială de un îngrijitor.

Păianjenul-femelă, numit Charlotte, s-a acomodat repede cu mâinile ducesei de Cambridge.

Manipularea pitonului, care s-a dovedit destul de docil, i-a revenit lui William.

Scena s-a petrecut la Universitatea Ulster, unde există o fermă de animale exotice.

