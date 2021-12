Sute de oameni, prinși în capcană în clădirea World Trade Center, care a luat foc la Hong Kong

Cele 100 de persoane au fugit pe acoperiș după ce fumul generat de incendiu a invadat un restaurant.

Alte 200 de persoane ar fi captive în interiorul clădirii.

Potrivit autorităților, focul s-a declanșat la primul etaj al imobilului cu 38 de niveluri situat pe Gloucester Road.

Firefighters received reports about the blaze at the World Trade Center around 12 pm, according to Commercial Radio. The fire, which was raised to the no. 3 alarm by 1 pm, is believed to have broken out on the building's first floor where renovations are going on. pic.twitter.com/NWqNNM6ZRd