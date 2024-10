Zelenski a aflat de la Sîrskîi, imediat ce s-a întors la Kiev, cât de dificilă e situația pe front: Rușii au încercat să spargă liniile

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că forțele ruse au încercat să îndepărteze trupele ucrainene de pe pozițiile din regiunea de frontieră Kursk din Rusia, dar că forțele Kievului își mențin pozițiile.

„Am vorbit cu comandantul șef Sîrskîi. În privința direcției Pokrovsk - foarte bine. (...) În general, în regiunile Dontesk și Zaporojie ne confruntăm cu condiții foarte dificile, cu acțiuni inamice feroce, dar rezistența unității noastre este esențială”, a spus Zelenski.

„În ceea ce privește operațiunea Kursk, Rusia a încercat să respingă pozițiile noastre, dar noi menținem zonele stabilite”, a declarat Zelenski în discursul său video postat pe X.

