Responsabila bazei militare americane din Groenlanda, demisă după ce a criticat Administraţia Trump

Responsabila singurei baze americane din Groenlanda, Susannah Meyers, a fost demisă din cauza criticilor sale faţă de politica administraţiei preşedintelui SUA Donald Trump cu privire la imensa insulă arctică, au anunţat joi autorităţile militare americane potrivit Agerpres, care citează AFP.



"Comandanţii trebuie să respecte normele de conduită cele mai stricte, în special în ceea ce priveşte imparţialitatea în exercitarea funcţiilor lor", a scris într-un comunicat Statul Major al US Space Force.



Pe reţeaua socială X, un purtător de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a subliniat că "acţiunile menite să submineze lanţul de comandă sau să torpileze programul preşedintelui Trump nu vor fi tolerate de Departamentul Apărării".

Actions to undermine the chain of command or to subvert President Trump's agenda will not be tolerated at the Department of Defense.



