Zelenski publică o înregistrare cu un prizonier de război din Coreea de Nord

Președintele Volodimir Zelenski a difuzat, luni, o înregistrare video cu interogatoriul unui bărbat prezentat drept militar nord-coreean, relatează Agerpres, citând presa internațională.

Prizonierul ar fi fost capturat în timp ce lupta de partea armatei ruse. Acesta menționează pierderi grele suferite de contingentul nord-coreean în fața forțelor ucrainene, informează sursa citată.

Ucraina a anunțat pe 11 ianuarie că a capturat doi militari nord-coreeni răniți în timpul confruntărilor în regiunea rusă Kursk şi a publicat deja alte înregistrări video cu interogatoriile acestora în detenție, realizate cu ajutorul unor translatori.

În înregistrarea video dată publicității luni, unul dintre cei doi soldați, întins pe un pat, vorbește despre pierderi înregistrate în timp participa la lupte, pe 3 ianuarie, alături de compatrioții săi.

