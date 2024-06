Max Verstappen va pleca din pole-position în cursa de sprint din Marele Premiu al Austriei

Max Verstappen va pleca din pole-position, în cursa de sprint, care va fi sâmbătă, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

„Este superb să fiu primul aici, în fața fanilor mei. Mașina a fost perfectă, a fost o mașină echilibrată. E un start foarte bun pentru acest weekend. Avem mult de muncă, dar acum sunt fericit.

(n.r. Cum va fi lupta cu Lando Norris, de mâine?) Vom afla mâine, nu mă stresez acum pentru acest lucru”, a spus Max Verstappen, după sesiunea de calificări.

Lando Norris a înregistrat al doilea timp, iar Oscar Piastri al treilea. Charles Leclerc s-a clasat pe locul zece, dat fiind faptul că a ieşit târziu pe circuit şi nu a mai avut timp pentru a completa un tur cronometrat.

