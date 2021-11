Ghidul pensiilor private. Ce este prospectul schemei de pensii private

Prospectul schemei de pensii private este documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii. Prospectul este elaborat şi propus de către administratorul fondului de pensii private și autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Fiecare fond de pensii private are propriul său prospect. În cazul Pilonului III, de exemplu, chiar dacă un administrator are mai multe fonduri de pensii facultative în administrare, fiecare dintre acestea are propriul prospect, distinct şi autorizat.

În prospectul schemei de pensii private, participantul găsește informații despre contribuţia la acel fond, date privind politica investițională , precum și informații privind regimul fiscal al sumelor reprezentând contribuţiile la fondul de pensii, precum și al operaţiunilor fondului de pensii. Astfel, participantul poate alege fondul de pensii care este cel mai potrivit propriului profil de toleranță la risc.

Prospectul schemei de pensii private este:

• documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii private

• elaborat şi propus de către administratorul fondului de pensii

• autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prospectul schemei de pensii private cuprinde informații despre:

• obiectivele fondului

• modalitatea dobândirii calităţii de participant la fond

• contribuţia la acel fond

• politica de investiţii, principiile investiţionale şi riscurile aferente

• regimul fiscal al contribuţiilor participanţilor

• nivelul şi structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliată a comisioanelor şi taxelor suportate din contribuţii şi din activul fondului de pensii, precum şi modalitatea de percepere a acestora

• valoarea penalităţilor la transferul către alt fond de pensii, dacă este cazul.