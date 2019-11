24 IT. Cubul Rubik, varianta smart

Captură Antena 3

Bătrânul cub Rubik are un update smart. Se numește Ex Mars iar producătorii se laudă că ar fi primul cub inteleigent. Motorizat și cu un look nou , device-ul schimbă cu totul experiența jocului. Are mai multe moduri de funcționare: nivel începător, o altă opțiune cu ghidare pas cu pas, pătrățelele se aprind pe măsură ce trebuie să le miști și nivel avansați. După ce este rezolvat cubul se amestecă automat. Există opțiunea de a reda modul în care ai rezolvat puzzle -ul.

Ex Mars cronometrează timpul de rezolvare iar luminozitatea pătrățelelor poate fi reglată din aplicația prin care se conectează la telefon. Poate fi utilizat și pentru a învăța să codezi prin conectarea cu programul Scratch. Când nu te joci, cubul poate fi un decor tech și o alarmă care ține loc de ceas.