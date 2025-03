Apple ar putea lansa primul iPhone pliabil anul viitor

Apple urmează să lanseze anul viitor primul iPhone pliabil, după mai mulţi ani de cercetare şi dezvoltare, transmite Bloomberg.

Mai multe surse citate de Bloomberg par convinse că Apple a făcut suficiente progrese în dezvoltarea produsului pentru a-l lansa anul viitor.

Acesta va folosi unele dintre tehnologiile pe care Apple le-a creat deja pentru iPhone 17 Air, smartphone-ul subţire pe care compania urmează să-l lanseze anul acesta.

Apple is reportedly planning to launch a 20.3” foldable device in late 2025 and a foldable iPhone in late 2026



Would you be interested in foldable devices from Apple?



Source: analyst Jeff Pu pic.twitter.com/VqJTvYUnVr