Cum măsoară ceasurile smart saturaţia de oxigen în sânge

Autonomie mare, ecran luminos şi reacţii rapide la comenzi. Acestea sunt printre criteriile cele mai căutate la un ceas smart. Pe o piaţă cu foarte multe opţiuni, detaliile pot face diferenţa.

Sursa foto: Profimedia Images

Saturaţia oxigentului în sânge reprezintă un parametru de care trebuie să ţinem cont, iar ceasurile smart oferă o astfel de funcţie de monitorizare.

Huawei GT3 SE, recent lansat în Europa, are o autonomie care se poate întinde spre două săptămâni, în funcţie de utilizare şi încărcare wireless rapidă.

"Cred că este modelul cu numărul patru lansat de Huawei în acest an. Este un ceas mult mai uşor. Are doar 36 de grame. Este mai ieftin pentru că preţul, nu cel oficial, dar pot să estimez că va fi undeva sub 200 de euro. Are aceleaşi funcţionalităţi de top, cum ar fi bateria care ţine 14 zile şi şapte zile de utilizare intensă.

Vorbim de monitorizarea somnului prin aplicaţia Huawei TruSleep care a ajuns la versiunea 3.0. Compatibilitatea este cu Android şi cu iOS.

Până recent, monitorizarea saturaţiei de oxigen în sânge era o funcţie foarte căutată, dar deja suntem conştienţi că este un parametru de care trebuie să ţinem cont. Dacă până acum ţineam cont doar de numărul de bătăi ale inimii, acum ţinem cont şi de această saturaţie", a explicat Laurenţiu Matache.