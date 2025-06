Ce este Perplexity, startup-ul AI care a atras atenţia companiilor Meta şi Apple

Perplexity este un instrument de căutare care folosește modele de inteligență artificială pentru a analiza conținutul web și a oferi răspunsuri. Foto: Perplexity AI / Facebook

O companie startup din domeniul inteligenței artificiale, cu o vechime de aproape trei ani, a atras atenția companiei Meta şi Apple. Meta a discutat cu motorul de căutare bazat pe inteligență artificială, Perplexity, despre o posibilă achiziție, deși nu s-a ajuns la o înțelegere, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile. Discuțiile au avut loc la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai și au fost relatate anterior de Bloomberg și The Information, scrie CNN.

Separat, Apple a discutat intern achiziționarea Perplexity, potrivit Bloomberg, care a declarat că discuțiile sunt într-un stadiu incipient și este posibil să nu ducă la o tranzacție. Discuțiile au loc în contextul în care Apple și Meta sunt percepute ca fiind în urmă cu produsele și serviciile lor de inteligență artificială, în timp ce concurenți precum Google și OpenAI avansează.

Jesse Dwyer, șeful departamentului de comunicare al Perplexity, a refuzat să comenteze cu privire la discuțiile cu Meta. Întrebat despre discuțiile interne ale Apple, el a declarat că "nu avem cunoștință despre nicio discuție actuală sau viitoare privind fuziuni și achiziții care să implice Perplexity".

Ce este Perplexity și ce face

Perplexity este un instrument de căutare care folosește modele de inteligență artificială pentru a analiza conținutul web și a oferi răspunsuri. Răspunsurile sunt de obicei sub formă de rezumat, deși Perplexity oferă linkuri către sursele sale. Compania a fost fondată în august 2022 și a lansat primul motor de căutare în decembrie 2022.

Perplexity oferă două tipuri de moduri de căutare: căutare rapidă și căutare profesională. Prima este destinată căutărilor generale, în timp ce cea de-a doua oferă răspunsuri mai detaliate, care necesită mai multe cercetări. Nivelul gratuit al Perplexity permite trei căutări profesionale pe zi.

Perplexity a început ca un instrument care permitea utilizatorilor să interacționeze cu mai multe modele de inteligență artificială de la diferite companii, într-un format familiar: motorul de căutare. Dar Perplexity poate face mult mai mult decât să răspundă la interogări de căutare. De asemenea, poți pune întrebări despre fișiere, îi poți solicita să gestioneze proiecte (de exemplu, să creeze un itinerar de călătorie sau o listă de redare), să genereze imagini și să răsfoiască pagini selectate pe baza subiectelor care te interesează – la fel ca ChatGPT și alte servicii de inteligență artificială.

Multe dintre aceste funcții suplimentare se încadrează însă în abonamentul plătit al Perplexity, care costă 20 de dolari pe lună și oferă acces la mai multe modele de inteligență artificială, încărcări nelimitate de fișiere și generare de imagini, printre alte avantaje. Perplexity lucrează și la un browser web numit Comet.

Perplexity a devenit relativ popular, dar se confruntă cu o concurență acerbă, în special din partea ChatGPT de la OpenAI, care a fost cea mai descărcată aplicație de chatbot în al treilea trimestru al anului 2024, potrivit firmei de analiză a datelor de aplicații Sensor Tower. ChatGPT a reprezentat 45% din descărcările aplicațiilor de inteligență artificială în acea perioadă, în timp ce Perplexity a fost inclusă în categoria "altele".

Motorul de căutare a fost, de asemenea, prins în mijlocul uneia dintre cele mai mari controverse legate de inteligența artificială: utilizarea conținutului. BBC a amenințat recent că va lua măsuri legale împotriva Perplexity, susținând că instrumentul i-a copiat conținutul fără permisiune.

Dow Jones, compania-mamă a The Wall Street Journal, și New York Post au dat, de asemenea, în judecată Perplexity anul trecut pentru acuzațiile că a folosit conținutul lor ilegal, furând trafic de pe site-urile lor web.

De ce ar vrea Apple sau Meta să îl cumpere

O înțelegere cu Perplexity s-ar potrivi, aparent, cu ambițiile Apple sau Meta în materie de inteligență artificială. Ambele companii încorporează inteligența artificială în cele mai importante produse ale lor; pentru Apple, este vorba de iPhone, iar pentru Meta, de aplicații precum Instagram și WhatsApp.

Apple a introdus actualizări ale instrumentelor de inteligență artificială existente, cum ar fi traducerea limbilor și crearea de emoji-uri personalizate, la conferința anuală a dezvoltatorilor din iunie.

"Compania vrea să integreze un motor de căutare bazat pe inteligență artificială în browserul web Safari", a declarat Eddy Cue, vicepreședinte senior al Apple pentru software și servicii, într-o mărturie în instanță din luna mai, potrivit Bloomberg.

Însă Apple mai are de recuperat și în ceea ce privește inteligența artificială. Versiunea sa reînnoită a Siri, anunțată acum mai bine de un an, încă nu are o dată de lansare.

Google plătește, în prezent, companiei Apple miliarde de dolari pentru a fi motorul de căutare implicit în browserul său Safari, care este al doilea cel mai popular browser web după Chrome. Însă această înțelegere este acum analizată în cadrul procesului antitrust intentat de Departamentul de Justiție împotriva Google – ceea ce înseamnă că Apple ar putea fi nevoită să ia în considerare alternative.

O înțelegere cu Perplexity, dacă s-ar concretiza vreodată, ar da un nou impuls aplicațiilor și serviciilor actuale ale Apple, în timp ce continuă să lucreze la Siri. Compania deja colaborează cu OpenAI și Google pentru funcțiile de inteligență artificială ale iPhone-ului.

"Apple trebuie să fie relevantă în acest sens şi cred că faptul că nu au prea multe de arătat pentru eforturile lor este ceea ce îi îngrijorează pe majoritatea oamenilor", a declarat pentru CNN în martie Ben Bajarin, CEO și analist principal al firmei de cercetare de piață Creative Strategies.

Meta se străduiește să atragă talente de top în domeniul inteligenței artificiale, o dovadă a cât de crucială consideră compania inteligența artificială pentru viitorul său. De exemplu, Meta a oferit pachete salariale de până la 100 de milioane de dolari unor persoane, ca parte a eforturilor de recrutare ale CEO-ului Mark Zuckerberg, potrivit The Wall Street Journal. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat într-un interviu recent la podcastul "Uncapped" că Meta a oferit bonusuri la semnarea contractelor de 100 de milioane de dolari angajaților săi.

Meta tocmai a făcut o investiție majoră în Scale AI, un un startup care oferă instrumente pentru a ajuta companiile să eticheteze datele folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, evaluat la peste 29 de miliarde de dolari. Gigantul rețelelor de socializare l-a angajat pe fondatorul Scale AI, Alexandr Wang, ca parte a acordului.

Deși Meta pare să aibă un oarecare succes în domeniul inteligenței artificiale – modelele sale Llama sunt utilizate pe scară largă de către dezvoltatori, iar ochelarii săi Ray-Ban AI sunt relativ populari – se spune că firma se confruntă cu dificultăți în alte domenii. Se pare că a amânat lansarea următorului său model emblematic, Llama, potrivit The Wall Street Journal, iar aplicația sa independentă de inteligență artificială, veche de două luni, a ridicat îngrijorări legate de confidențialitate după ce s-a descoperit că unele interogări ale utilizatorilor, despre care se credea că au fost postate în privat, erau de fapt publice.

Unii giganți tehnologici prevăd că inteligența artificială ar putea reprezenta un salt înainte la fel de mare precum internetul și smartphone-urile – două progrese în conturarea cărora Meta și Apple au jucat un rol major. Dacă giganții tehnologici pot fi la fel de inovatori în domeniul inteligenței artificiale, acest lucru ar putea fi esențial pentru viitorul ambelor companii, mai ales că se așteaptă ca tehnologia să răstoarne modul în care oamenii lucrează, comunică și găsesc informații.