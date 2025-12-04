Antena 3 CNN Externe Mapamond Imagini virale. Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. "M-a văzut şi m-a atenționat"

Robotul a debutat la începutul lunii decembrie pe străzile capitalei provinciei Zhejiang. Foto: Profimedia Images

Un robot poliţist a dirijat traficul de pe străzile unui oraş din China. Modelul Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, folosește senzori și alerte automate pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, potrivit presei chineze.

Robotul a debutat la începutul lunii decembrie pe străzile capitalei provinciei Zhejiang. El a fost surprins în timp ce dirijează traficul, iar imaginile au devenit virale.

Echipat cu camere și senzori de înaltă definiție, robotul este capabili să surprindă în timp real încălcările comune ale regulilor de circulație, dar le și reaminteşte pietonilor și vehiculelor nemotorizate care trec pe lângă el să respecte regulile de circulație prin intermediul unui sistem vocal inteligent.

Pietonii care l-au întâlnit au mărturisit că agentul i-a taxat imediat când a văzut că vor să traverseze prin loc nepermis.

"Tocmai ce pusesem piciorul pe trecerea de pietoni, deși încă nu aveam voie, și imediat a remarcat și m-a atenționat", a spus unul dintre pietoni.

Hangxing No.1 este încă un prototip, dar departamentul local de poliție plănuiește să extindă o întreagă flotă de roboți agenți de circulație.

