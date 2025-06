Sam Altman: Niciunul dintre „oamenii de top” de la OpenAI nu a fost atras de bonusurile de 100 de milioane de dolari oferite de Meta

Sam Altman a vorbit recent despre competiția tot mai acerbă dintre OpenAI și Meta. Foto: Profimedia Images

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că încercările Meta de a recruta angajați valoroși din echipa sa prin oferte financiare uriașe nu au avut succes, potrivit Business Insider.

În cadrul podcastului fratelui său, Uncapped with Jack Altman, difuzat marți, Sam Altman a discutat despre competiția tot mai acerbă dintre OpenAI și Meta. „Am auzit că Meta ne consideră cel mai mare competitor al lor, iar acest lucru are sens — e logic să continue să încerce. Eforturile lor actuale în AI nu au dat rezultatele sperate,” a spus el, făcând referire și la investiția de 15 miliarde de dolari a Meta în firma Scale AI, specializată în etichetarea datelor.

Bonusuri de 100 de milioane de dolari

Altman a spus că a fost șocat când a aflat că Meta a încercat să atragă angajați de la OpenAI oferindu-le bonusuri de semnare de până la 100 de milioane de dolari.

„Sunt foarte mulțumit că, cel puțin până acum, niciunul dintre cei mai buni oameni ai noștri nu a acceptat aceste oferte,” a afirmat el. „Când se uită la cele două opțiuni, oamenii spun: ‘OK, OpenAI are șanse reale — de fapt, șanse mai bune — de a atinge superinteligența, și ar putea deveni și compania mai valoroasă pe termen lung.’”

„Nu cred că Meta este o companie recunoscută pentru inovație”

În prezent, Meta are o capitalizare bursieră de aproximativ 1,77 trilioane de dolari, în timp ce OpenAI a fost evaluată la 300 de miliarde de dolari în luna martie.

Altman a mai spus că strategia Meta de a atrage talente prin pachete financiare extrem de generoase ar putea avea un impact negativ asupra culturii organizaționale.

„Dacă motivul principal pentru care îi spui cuiva să se alăture este un pachet salarial uriaș garantat din start, și nu munca sau misiunea în sine, nu cred că va rezulta o cultură sănătoasă,” a explicat el.

Deși a recunoscut că are respect pentru multe aspecte ale companiei Meta, Altman a adăugat: „Nu cred că este o companie recunoscută pentru inovație.”

”Sunt foarte puțini oameni care pot face asta”

Concurența pentru talente în domeniul inteligenței artificiale a devenit tot mai intensă, pe măsură ce companiile se luptă pentru supremație în acest sector.

Aravind Srinivas, fondatorul și CEO-ul startupului AI Perplexity, declara într-un episod al podcastului Invest Like The Best (martie 2024) că firmele trebuie să ofere „incentive uimitoare și acces imediat la putere de calcul” pentru a atrage cercetători de top. „Am încercat să angajez un cercetător senior de la Meta, iar răspunsul lui a fost: ‘Revino când ai 10.000 de GPU-uri H100,’” a spus el, referindu-se la cipurile AI produse de Nvidia.

La rândul său, Naveen Rao, vicepreședintele pe AI al Databricks, a declarat într-un interviu pentru The Verge că la nivel mondial sunt mai puțin de 1.000 de cercetători capabili să construiască modele AI de frontieră. „Este ca și cum ai căuta un LeBron James. Sunt foarte puțini oameni care pot face asta.”