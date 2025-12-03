Cel mai mare smartphone pliabil cu trei ecrane a fost dezvăluit: Pe tableta care devine telefon se pot folosi trei aplicații simultan

Samsung lansează Galaxy Z TriFold, un smartphone pliabil cu trei ecrane. Sursa foto: Hepta

Primul smartphone pliabil cu trei ecrane a fost dezvăluit marți de gigantul sud-coreean Samsung. Galaxy Z TriFold are un display de 10 inci atunci când este complet deschis. Ecranul se pliază de două ori, transformându-se într-un telefon compact, ușor de pus în buzunar.

Mecanismul de pliere este proiectat cu precizie pentru o deschidere și închidere facilă, iar un sistem de auto-alertă informează utilizatorul în cazul unei plieri incorecte, printr-o serie de notificări pe ecran și vibrații.

Dispozitivul are o grosime de doar 3,9 mm în cel mai subțire punct. Este echipat și cu o cameră de 200 megapixeli, precum și cu cea mai mare baterie pe care Samsung a integrat-o vreodată într-un telefon pliabil.

Compania afirmă că ecranul mai mare „sporește productivitatea și experiența de vizionare cinematografică”.

Atunci când Galaxy Z TriFold este deschis, ecranul funcționează similar cu trei smartphone-uri de 6,5 inci alăturate într-un display de 10 inci, oferind utilizatorilor mai mult spațiu pentru multitasking.

Acest lucru include utilizarea a trei aplicații simultan, redimensionarea ferestrelor pentru a evidenția informațiile importante sau utilizarea în orientare verticală când se citesc documente, pentru o concentrare mai bună.

Galaxy Z TriFold este așteptat să fie disponibil pentru achiziție în Coreea pe 12 decembrie 2025, urmând să ajungă ulterior și pe alte piețe, inclusiv în China, Taiwan, Singapore, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite. La lansare, Galaxy Z TriFold va fi disponibil în anumite magazine de retail din țările în care debutează, pentru ca utilizatorii să poată testa direct acest nou dispozitiv și să beneficieze de asistență în magazin.