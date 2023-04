Cum ar fi arătat Iisus sau Cleopatra dacă și-ar fi făcut selfie-uri | Figuri celebre, ilustrate de AI: "Rezultatele sunt amuzante"

Editorul britanic de film Duncan Thomsen a devenit celebru, după ce a folosit inteligența artificială pentru a imagina selfie-uri ale unor figuri istorice celebre, ca Iisus, Cleopatra sau Regina Elisabeta I.

Sursa foto: SWNS/ Duncan Thomsen

"Rezultatele sunt amuzante, iar toți cei cu care am împărtășit munca mea sunt surprinși de cât de reale arată imaginile.", a declarat Duncan Thomsen, în vârstă de 53 de ani, pentru SWNS.

El a spus că utilizează software-ul de inteligență artificială Midjourney prin intermediul aplicației Discord, care răspunde la comenzile și provocările setate de utilizator pentru a genera imagini, consultând miliarde de imagini online.

Thomsen a recreat scene din Bătălia de la Waterloo, curtea Cleopatrei sau a Reginei Elisabeta I și Cina cea de Taină.

"Poți cere inteligenței artificiale să fie precisă din punct de vedere istoric și apoi poate face referire la orice, oriunde, peste tot – asta este frumusețea ei.", a mai spus Thomsen.

"Am avut un ochi pentru imagine prin munca mea de zi cu zi și am fost norocos să fi lucrat cu niște oameni foarte grozavi. Mi-a permis să fac referințe încrucișate la tot ce am lucrat și să-mi explorez imaginația fără limite, iar acesta este rezultatul!", a mai precizat acesta, potrivit metro.co.uk.