Elon Musk ar fi ajuns la un acord privind cumpărarea Twitter. Ultima postare a miliardarului a stârnit sute de mii de reacții

Cele două părți au fost implicate în negocieri detaliate în weekend, discutând detalii despre o posibilă preluare, inclusiv un calendar și posibile taxe de despărțire în cazul în care înțelegerea se destramă, potrivit New York Times, Wall Street Journal și alte instituții media, citate de CBC.

Surse spun că un acord oficial ar putea veni în această săptămână, posibil chiar astăzi. Acțiunile Twitter au crescut cu patru procente, până la 50,49 dolari pe acțiune, astăzi, dar sub ceea ce Musk a numit oferta sa „cea mai bună și finală” de 54,20 dolari. Acest lucru ar evalua gigantul rețelelor sociale la 43 de miliarde de dolari.

Obținerea de angajamente pentru finanțarea de 46,5 miliarde de dolari a fost un punct de cotitură care a permis consiliului de administrație al Twitter să ia în considerare în mod serios oferta lui Musk, au declarat pentru New York Times surse care cunosc detalii ale negocierii.

Twitter și Musk nu au răspuns solicitărilor de comentarii, dar Musk a atras din nou atenția asupra interesului său față de companie, bazat pe păstrarea principiilor libertății de exprimare, într-o postare pe Twitter, publicată în urmă cu puțin timp.

"Sper ca și cei mai aprigi critici ai mei să rămână pe Twitter, pentru că asta înseamnă libertatea de exprimare", a scris miliardarul american.

