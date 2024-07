Experiență cinematografică premium chiar la tine acasă

Experiență cinematică în locuința dumneavoastră. Captură Antena 3 CNN

Televizorul laser Hisense este un proiector modern cu unghi larg care poate fi plasat cu multă ușurință pe o masă sau în fața unui sertar, de unde poate proiecta imaginea de la distanțe ultra-scurte pe un ecran ușor și subțire de 120 de inci, 100 de inci sau 80 de inci.

La vizionare, nu este necesar să stingeți lumina din cameră, deoarece ecranul nu este sensibil la lumina ambientală. Laurenţiu Matache a vorbit despre pionierul dezvoltării televizoarelor laser.

"Videoproiectorul Smart HiSense C1 este un mini-proiector foarte interesant, compact, ușor de transportat, care proiectează o gamă foarte largă de culori. O gamă largă de culori care este asigurată de trei lasere: roșu, verde și albastru.

Pe lângă acest lucru, laserele ajută la o gamă mare de culori, dar și la un contrast foarte bun. Proiectorul este capabil să redea de la o diagonală de 65 la 300 de inci, ceea ce înseamnă peste 7,5 m. Este ideal pentru cei care vor să vizualizeze meciurile de fotbal în curte, cu prietenii.

Lampa proiectorului este una foarte puternică, de 1.600 de lumeni. Un alt aspect care îmi place la acest proiector este că atunci când te afli în casă și ai lumină ambientală normală, calitatea imagini este una foarte bună.

Proiectorul este compatibil dolby vision și HDR 10. Este dintre puține proiectoare de pe piață care au această compatibilitate, iar sunetul este asigurat de două difuzoare.

Primul lucru care mi-a sărit în ochi la acest televizor este acest ecran anti-reflexie. Practic, te poți uita din orice unghi al camerei.

Televizorul folosește tehnologia ULED, este o tehnologie patentată de către cei de la Hisense.

Televizorul are foarte multe moduri de redare filmakermode care te va introduce pe tine în atmosfera filmului. Avem modul sport și modul gaming. Sistemul de operare pe care îl are televizorul este la fel vida ca și pe proiector. Un sistem de operare foarte, foarte intuitiv din punctul meu de vedere. Am testat, mi-a plăcut. Este un stem de operare pe care poți să instalezi toate aplicațiile pe care ți le dorești.", a spus Laurenţiu Matache.