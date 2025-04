Instagram testează o nouă funcție cu AI pentru a prinde utilizatorii minori. Cum vor fi sancționați cei care și-au falsificat vârsta

Instagram testează o nouă funcție bazată pe inteligență artificială (AI) pentru a detecta utilizatorii minori care și-au falsificat vârsta la crearea contului, ca parte a unor măsuri extinse menite să protejeze mai bine adolescenții în mediul online, a anunțat luni Meta, potrivit Euronews.

Platforma va începe să verifice conturile de adolescenți despre care suspectează că ar aparține unor utilizatori sub vârsta minimă permisă, chiar dacă aceștia au introdus o dată de naștere falsă la crearea contului.

Instagram folosea deja AI pentru a estima vârsta utilizatorilor, însă noul sistem reprezintă o abordare mai agresivă. Potrivit Meta, inteligența artificială este antrenată să identifice semnale precum activitatea din cont, detaliile din profil și modul de interacțiune cu conținutul, pentru a depista utilizatorii care ar putea să-și fi ascuns adevărata vârstă.

Dacă platforma stabilește că un utilizator a mințit în privința vârstei, contul acestuia va fi reclasificat ca fiind al unui adolescent, ceea ce implică activarea unor setări de confidențialitate și siguranță mai stricte.

Conturile adolescenților sunt, în mod implicit, setate ca private. Mesajele directe pot fi trimise doar de către persoane pe care utilizatorul le urmărește sau cu care este deja conectat. Conținutul considerat „sensibil” – cum ar fi videoclipurile violente sau postările care care promovează proceduri cosmetice – va fi restricționat, a transmis Meta.

Today, we’re beginning to expand Teen Accounts to @facebook and @messenger and rolling out additional features on @instagram to help keep teens safe.https://t.co/k3Kdzwp0bD