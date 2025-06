Inteligența artificială „înțelege” emoțiile mai bine decât noi, în special în situații cu încărcătură emoțională, susține un nou studiu

Unii cercetători susțin că AI înțelege emoțiile mai bine decât noi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În ceea ce pare a fi o nouă lovitură dată unei capacități în care credeam că computerele nu ne vor întrece niciodată, oamenii de știință sugerează acum că inteligența artificială (AI) înțelege emoțiile mai bine decât noi.

Oamenii de știință au descoperit că inteligența artificială înțelege emoțiile mai bine decât noi, obținând scoruri mult mai mari decât o persoană obișnuită la alegerea răspunsului corect pentru a atenua diverse situații încărcate emoțional

Într-un nou studiu publicat pe 21 mai, în revista Communications Psychology, citat de Live Science, oamenii de știință de la Universitatea din Geneva (UNIGE) și de la Universitatea din Berna (UniBE) au aplicat teste de inteligență emoțională (IE) utilizate pe scară largă (STEM, STEU, GEMOK-Blends, GECo Regulation și GECo Management) unor modele lingvistice mari (LLM) comune, inclusiv ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Claude 3.5 Haiku, Copilot 365 și DeepSeek V3.

Răspunsuri corecte la 81% din modelele AI și la doar 56% din oameni

Aceștia investigau două lucruri: în primul rând, compararea performanțelor AI cu cele ale subiecților umani și, în al doilea rând, capacitatea de a crea noi întrebări de testare care să respecte scopurile testelor de inteligență emoțională.

Studiind răspunsurile umane validate din studii anterioare, LLM-urile au selectat răspunsul „corect” în testele de inteligență emoțională în 81% din cazuri, pe baza opiniilor experților umani, comparativ cu 56% pentru oameni.

Atunci când ChatGPT a fost solicitat să creeze noi întrebări de testare, evaluatorii umani au declarat că aceste eforturi au rezistat în fața testelor originale în ceea ce privește dificultatea echivalentă și clarificarea percepției că nu au parafrazat întrebările originale. Corelația dintre testele generate de AI și cele originale a fost descrisă ca fiind „puternică”, cu un coeficient de corelație de 0,46 (unde 1,0 se referă la o corelație perfectă și 0 se referă la nicio corelație).

Concluzia generală a fost că inteligența artificială este mai pricepută decât noi la „înțelegerea” emoțiilor.

„Supraestimează ceea ce AI face de fapt”

Atunci când Live Science a consultat mai mulți experți, o temă comună în răspunsurile lor a fost aceea de a ține cont de metodologie. Fiecare dintre testele IE comune utilizate a fost cu alegere multiplă - greu de aplicat în scenariile din lumea reală în care tensiunile dintre oameni sunt ridicate, au subliniat aceștia.

„Este demn de remarcat faptul că oamenii nu sunt întotdeauna de acord cu ceea ce simte altcineva și chiar și psihologii pot interpreta semnalele emoționale în mod diferit”, a declarat Taimur Ijlal, expert în industria financiară și securitatea informațiilor. „Prin urmare, a „învinge” un om la un astfel de test nu înseamnă neapărat că AI-ul are o înțelegere mai profundă. Înseamnă că a dat răspunsul așteptat statistic mai des.”

Capacitatea testată de studiu nu este inteligența emoțională, ci altceva, au adăugat aceștia. „Sistemele AI sunt excelente la recunoașterea modelelor, în special atunci când indiciile emoționale urmează o structură recognoscibilă, cum ar fi expresiile faciale sau semnalele lingvistice”, a declarat Nauman Jaffar, fondator și CEO al CliniScripts-un instrument de documentare bazat pe AI construit pentru profesioniștii din domeniul sănătății mintale. „Dar echivalarea acestui lucru cu o „înțelegere” mai profundă a emoțiilor umane riscă să supraestimeze ceea ce AI face de fapt.”

Testele în medii structurate, cantitative - mai degrabă decât o apreciere a nuanțelor mai profunde pe care le necesită adevărata înțelegere emoțională - sunt cele în care inteligența artificială strălucește, iar unii experți au subliniat un aspect crucial: inteligența artificială se descurcă mai bine la testele despre situații emoționale care nu sunt în toiul momentului - așa cum le trăiesc oamenii.

„E ca și cum ai spune că un terapeut este excelent pentru că a obținut un scor bun la un test BuzzFeed cu tematică emoțională”

Jason Hennessey, fondator și CEO al Hennessy Digital - care a petrecut ani de zile analizând modul în care sistemele de căutare și de inteligență artificială generativă procesează limbajul - echivalează studiul cu testul „Reading the Mind in the Eyes”. Acesta este un instrument comun de evaluare a stării emoționale a unui subiect și unul în care AI s-a dovedit promițător. Dar, după cum a spus Hennessey, atunci când variabile de rutină precum lumina din fotografie sau contextul cultural se schimbă în astfel de teste, „acuratețea AI scade vertiginos”.

În general, majoritatea experților au considerat că afirmația că AI „înțelege” emoțiile mai bine decât oamenii este un pic exagerată.

„Arată că LLM-urile sunt utile pentru clasificarea reacțiilor emoționale comune?”, a declarat Wyatt Mayham, fondator al Northwest IT Consulting. „Sigur. Dar este ca și cum ai spune că cineva este un terapeut excelent pentru că a obținut un scor bun la un test BuzzFeed cu tematică emoțională.”

Dar există o ultimă avertizare, cu dovezi că, deși AI utilizează mai degrabă recunoașterea modelelor decât înțelegerea emoțională reală, a depășit oamenii la identificarea și răspunsul la stările emoționale în cel puțin un exemplu.

AI-ul care identifică stresul, furia sau tristețea cu o precizie de aproximativ 80%

Aílton, un AI conversațional utilizat de peste 6.000 de șoferi de camion pe distanțe lungi din Brazilia, este un asistent WhatsApp multimodal care utilizează voce, text și imagini, iar dezvoltatorul său, Marcos Alves CEO & Chief Scientist la HAL-AI, spune că Aílton identifică stresul, furia sau tristețea cu o precizie de aproximativ 80% - cu aproximativ 20 de puncte peste omologii săi umani, toate în context în situații emoționale, pe măsură ce șoferii interacționează cu acesta în timp real.

Într-un caz, Aílton a răspuns rapid și adecvat atunci când un șofer a trimis o notă vocală de 15 secunde după accidentul mortal al unui coleg, răspunzând cu condoleanțe nuanțate, oferind resurse de sănătate mintală și alertând automat managerii de flotă.

„Da, vinietele text cu opțiuni multiple simplifică recunoașterea emoțiilor”, a spus Alves. „Empatia reală este continuă și multimodală. Dar izolarea stratului cognitiv este utilă. Acesta dezvăluie dacă un LLM poate detecta indicii emoționale înainte de a adăuga zgomotul situațional”.

El a adăugat că abilitatea LLM de a absorbi miliarde de propoziții și mii de ore de conversații audio înseamnă că poate codifica microindicii de emoție pe care oamenii le ratează adesea. „Configurația de laborator este limitată”, a spus el despre studiu, „dar datele noastre WhatsApp confirmă că LLM-urile moderne detectează și răspund deja mai bine decât majoritatea oamenilor, oferind empatie scalabilă la scară largă”.