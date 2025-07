O ciupercă a învățat să se târască după ce a primit un corp de robot. „Trompeta regală” pare că dansează pe noile picioare

Robotul biohibrid utilizează semnale electrice de la ciuperca numită „trompetă regală”, pentru a se deplasa. Sursa foto: Robert Shepherd

Inginerii au creat un nou tip de robot care are în spatele comenzilor ciuperci vii. Robotul biohibrid utilizează semnale electrice de la un tip comestibil de ciupercă, Pleurotus eryngii, numită și „trompetă regală”, pentru a se deplasa și a-și detecta mediul, potrivit The Independent.

Dezvoltată de o echipă interdisciplinară de la Universitatea Cornell din SUA și Universitatea din Florența din Italia, mașina ar putea anunța o nouă eră a roboticii vii.

„Sistemele vii răspund la atingere, răspund la lumină, răspund la căldură, răspund chiar și la unele necunoscute, precum semnalele”, a declarat Anand Mishra, cercetător asociat în cadrul Laboratorului de robotică organică de la Cornell.

„De aceea ne gândim că, dacă am vrea să construim roboții viitorului, cum ar putea funcționa într-un mediu neașteptat? Putem valorifica aceste sisteme vii, iar la orice intrare necunoscută, robotul va răspunde.”

Intrări diferite, cum ar fi lumina ultravioletă, au dus la rezultate diferite în ceea ce privește modul în care robotul se deplasa. O înregistrare video a unuia dintre roboții controlați de ciuperci arată cum acesta se deplasează încet pe o suprafață prin pomparea picioarelor sale robotice. Un alt robot biohibrid utilizează un sistem cu roți pentru a se deplasa.

Combinarea acestei mobilități cu capacitatea ciupercilor de a detecta semnale chimice și biologice s-ar putea dovedi utilă într-o serie de aplicații, potrivit cercetătorilor.

„Am reușit să permitem mașinii biohibride să simtă și să răspundă la mediul înconjurător”

„Prin cultivarea miceliului în componentele electronice ale unui robot, am reușit să permitem mașinii biohibride să simtă și să răspundă la mediul înconjurător”, a declarat Rob Shepherd, profesor de inginerie mecanică și aerospațială la Cornell.

„Potențialul viitorilor roboți ar putea fi acela de a detecta chimia solului în culturile pe rând și de a decide când să adauge mai mult îngrășământ, de exemplu, poate atenuând efectele din aval ale agriculturii, cum ar fi proliferarea algelor dăunătoare.”

Detalii despre robotul biohibrid au fost publicate în revista Science Robotics, într-un studiu intitulat „Sensorimotor control of robots mediated by electro-physiological measurements of fungal mycelia”.

Nu este prima dată când un organism viu este plasat în corpul unui robot, deși utilizarea ciupercilor ar putea oferi o descoperire majoră în domeniul roboticii biohibride datorită capacității lor de a crește și de a supraviețui în condiții dificile.

Experimentele anterioare au inclus un creier artificial de vierme plasat în interiorul unui robot Lego, care a fost capabil să recreeze mișcările și intențiile creaturii.

La începutul anului trecut, cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au creat o mașină care a fost integrată cu țesut muscular viu pentru a simți și a se adapta la mediul său.