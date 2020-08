Online sau nu?

Desigur, bugetul este factorul principal pentru a incepe orice tip de afacere, insa sunt mult mai multe aspecte de care trebuie sa tii cont atunci cand pui bazele unei companii, printre care si tipul de afacere in care vrei sa te implici.

Exista diferente majore intre cele doua tipuri de afaceri si iti prezentam mai jos cateva avantaje de care se bucura o afacere online.

Investitie mai mica pentru afacerile online comparativ cu cele offline

In primul rand, vorbim despre bani, deoarece banii sunt cel mai important aspect atunci cand pornesti orice tip de afacere. Este nevoie de o suma imensa pentru a investi in afaceri fizice sau mai simplu spus, afaceri offline. Trebuie sa investesti in locatie, mobilier si alte articole importante. Pe de alta parte, afacerea online are nevoie de investitii foarte mici inca de la inceput. Ai nevoie de un domeniu si de creare unui site web , nu exista costuri suplimentare pentru locatie sau alte articole.

Nu ai nevoie de o locatie fizica

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unei afaceri online, este ca nu este nevoie sa investesti in locatia fizica. Desi un magazin fizic ajuta la cresterea vizibilitatii afacerii tale, in special in cazul in care se afla intr-o locatie aglomerata, o afacere online iti ofera libertatea de a lucra de oriunde si de a stabili orice program de lucru.

Poti face marketing cu buget redus

O afacere online poate fi promovata cu un buget redus. Anumite metode de promovare online sunt chiar gratuite. In schimb, afacerile offline au nevoie de o suma imensa pentru marketing. Trebuie sa investesti in bannere, brosuri sau reclame. Cu un site cu design responsive, o strategie SEO bine gandita si cu ajutorul retelelor de socializare, poti genera trafic catre site-ul tau simplu si rapid.

Oportunitati de branding

Avand propriul site web inseamna ca ai un control mai mare asupra marcii tale. Exista multe oportunitati prin care iti poti prezenta brand-ul online. Trebuie doar sa fii creativ si sa le arati clientilor ca fac cea mai buna alegere atunci cand achizitioneaza produse din magazinul tau online. Cu un magazin fizic, este mult mai complicat sa iti faci brand-ul cunoscut, mai ales daca doresti ca numele si produsele tale sa ajunga la clienti din intreaga lume.

Relatiile cu clientii sunt limitate

Cand te ocupi de o afacere offline, trebuie sa interactionezi des cu clientii si ai abilitati in vanzari. Daca un client nu este multumit de modul in care l-ai servit, atunci il pierzi. In schimb, in cazul unei afaceri online nu trebuie sa-ti faci griji cu privire la relatia pe care o vei avea cu clientii, nu trebuie sa te prezinti formal si nici sa arati impecabil in timp ce lucrezi din spatele laptopului. Singurul lucru care conteaza in acest tip de afacere, este sa oferi clientilor solutii eficiente si suport atunci cand au nevoie.

Fara frontiere

Activitatea online nu cunoaste limite cand vine vorba de persoanele care acceseaza site-ul. Te poti orienta catre orice client, indiferent daca acesta se afla in alta tara, alta regiune sau chiar in alt continent. Nu exista bariere pentru a-ti extinde marca. Orice persoana cu o conexiune la internet, este in masura sa acceseze site-ul tau web oricand, de oriunde. Dar, daca te gandesti sa-ti stabilesti afacerea offline in alte tari, trebuie sa indeplinesti mai multe conditii legale, sa obtii multe licente si sa angajezi forta de munca locala.

Oportunitati de schimbare

Retine ca afacerea ta, precum multe alte instrumente disponibile online, va fi in continua schimbare si evolutie. Desi este posibil sa fii multumit de noul tau site web la inceput, acesta va avea nevoie de modificari in timp, pentru a raspunde cerintelor pietei. Avand in vedere acest aspect, este mult mai usor sa schimbi design-ul unui magazin online decat sa oferi un look complet nou unui magazin fizic.

Alte avantaje ale unei afaceri online

acces global, 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana

relatii cu clientii printr-un sistem simplu si rapid

profesionalism crescut

oportunitati de a gestiona afacerea din orice parte a lumii, chiar si in vacanta

Clientilor le este mult mai usor sa acceseze site-ul tau pentru a afla despre produsele si serviciile tale, in loc sa-ti viziteze locatia. In plus, au sansa de a vizualiza mai multe produse, de a compara preturi si de a verifica mai usor ofertele, din fata calculatorului.

Afacerile offline sunt solide si de incredere, dar au un numar limitat de clienti. Afacerile online au un potential masiv, dar implica un nivel de risc mai mare din cauza concurentei. Costul relativ redus al unei afaceri online, o face sa fie o optiune atractiva pentru start-up-uri. In general, afacerea online este mult mai simpla si mai putin costisitoare si vei avea mult mai putin de pierdut cu o afacere online care nu reuseste, in comparatie cu aceeasi afacere care functioneaza offline si nu are succes.

Cu o analiza amanuntita a concurentei, o strategie de promovare bine pusa la punct si un site care raspunde nevoilor tuturor clientilor, sunt sanse mari ca noua ta afacere sa cunoasca rapid succesul.