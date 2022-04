Primul client Starlink în România | Cum arată kitul de internet prin satelit

Reţeaua Starlink a devenit disponibilă şi în ţara noastră după ce a fost activată în Ucraina.

Andrei este mândru de faptul că este printre primii români care foloseşte serviciile de internet Starlink. Echipamentul este format dintr-o antenă, router şi o aplicaţie mobilă.

Astfel că, datele sunt preluate din constelaţia de sateliţi de la compania spaţială a lui Elon Musk, iar în acest fel sunt înlocuite metodele standard de conexiune.

"Am reuşit să punem mâna, cred că e prima antenă Starlink pe care am pornit-o în România. Am făcut comandă anul trecut, prin februarie, am fost pe o listă de aşteptare şi am primit acum o săptămână un e-mail de la Starlink ca să confirm comanda şi a venit.

A durat şapte zile să ajungă din Statele Unite ale Americii în Sibiu. Este important să aibă o vizibilitate spre cer neobstrucţionată, adică să nu fie nimic. Suntem undeva pe la 2000 de sateliţi", a declarat Andrei Drăgan.

Serviciul de internet prin sateliţii Starlink are o viteză destul de mare, însă cel mai impresionant este faptul că utilizatorii se pot conecta la reţea chiar şi din zone extrem de izolate, unde, de regulă, semnalul este forte slab.

"E extrem de rapid, îl poţi folosi în 10 minute şi e online şi nu ţine cont atât de mult de vânt, de nori. E mult mai rapid", a precizat Constantin Goraş.

Un astfel de echipament care asigură accesul la internet prin sateliţi costă 500 de euro iar abonamentul standard lunar este de 100 de euro.

Starlink, serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, a început să preia comenzi din România, la un preţ de 529 de lei pe lună