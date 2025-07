Apple a lansat prima versiune a viitorului său sistem de operare pentru Iphone: iOS 26 beta

Apple a lansat versiunea beta publică a viitorului său sistem de operare pentru iPhone, numit iOS 26, relatează CNBC. Această versiune de test, disponibilă de joi, le permite utilizatorilor cu modele recente de iPhone să previzualizeze cum se va schimba interfața dispozitivului în toamnă, când software-ul va fi lansat oficial și distribuit tuturor utilizatorilor.

Statusul de versiune publică ar trebui să inspire încrederea utilizatorilor obişnuiţi, care pot să o instaleze pentru a testa noile funcţii, fără a mai aştepta până la toamnă.

Prima versiune publică de iOS 26 beta ar trebui să fie suficient de stabilă pentru a nu crea probleme utilizatorilor care decid să o instaleze.

iOS 26 aduce numeroase noutăţi notabile, în frunte cu noul design Liquid Glass, care, de-a lungul celor patru versiuni beta pentru dezvoltatori, a suferit mai multe retuşuri.

Expressive. Delightful. But still instantly familiar.



Introducing our new software design with Liquid Glass. pic.twitter.com/8hA0q2aCTf