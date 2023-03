Temeri în lumea scriitorilor, din cauza ChatGPT. Unii oameni au început să vândă cărți scrise de inteligența artificială

Mai multe persoane care folosesc programul de inteligență artificială ChatGPT au început să creeze și să publice cărți.

Sursa foto: Profimedia Images

Un număr tot mai mare de oameni folosesc ChatGPT, un program de inteligență artificială, pentru a scrie cărți pe care apoi le scot la vânzare. Acum, scriitorii umani sunt îngrijorați de faptul că volumele create ar putea afecta industria scrisului și publicării.

Până de curând, Brett Schickler nu și-a imaginat niciodată că ar putea să devină autor și să publice. Dar după ce a aflat despre programul de inteligență artificială ChatGPT, acesta a decis că are o șansă.

"Ideea de a scrie o carte pare în sfârșit posibilă", a spus Schickler, un vânzător din Rochester, New York. "M-am gândit că pot face asta. Am văzut oameni făcând o carieră din asta", a adăugat el.

Citește și: "Nostradamus cel viu" lansează un avertisment îngrijorător! "Va aduce o uriașă instabilitate"

Folosind software-ul AI, Schickler a creat o carte electronică ilustrată pentru copii, de 30 de pagini, în câteva ore, apoi a pus-o la vânzare, în ianuarie, prin secțiunea de autopublicare a Amazon, conform Learning English.

Cartea electronică, care se numește The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing, i-a adus lui Schickler aproape 100 de dolari. Deși nu pare mult, este suficient să-l facă să vrea să creeze alte cărți folosind software-ul.

La mijlocul lunii februarie, în magazinul Kindle al Amazon, existau peste 200 de cărți electronice care spuneau că ChatGPT este scriitor sau co-scriitor. Și numărul crește zilnic.

Dar, din cauza naturii ChatGPT și factului că mulți scriitori nu recunosc că l-au folosit, este imposibil să se știe exact câte cărți electronice sunt scrise de AI.

Scriitori consacrați, îngrijorați de efectele ChatGPT asupra industriei de publicare a cărților

Mary Rasenberger este directorul executiv al Authors Guild, un grup de scriitori. Ea a spus că această practică "este ceva pentru care trebuie să ne îngrijorăm, aceste cărți vor inunda piața și mulți autori nu vor mai avea de lucru".

Rasenberger a remarcat că industria are o tradiție lungă de scriere fantomă - o practică acceptată de a plăti pe cineva să scrie cărți sau discursuri sub numele altui autor. Dar este îngrijorată că abilitatea de a crea cu inteligența artificială ar putea transforma scrierea cărților dintr-o artă într-o marfă.

"Trebuie să existe transparență din partea autorilor și a platformelor cu privire la modul în care aceste cărți sunt create, altfel vom avea o mulțime de cărți de calitate scăzută", a spus ea.

Purtătorul de cuvânt al Amazon, Lindsay Hamilton, a declarat prin e-mail că volumele din magazin trebuie să respecte regulile sale privind "drepturile de proprietate intelectuală" și alte legi.